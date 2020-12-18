倫敦銅期貨價18日盤中升破每公噸8,000美元，部分投資人擔心高價可能抑制實體金屬需求，稍後期價回跌。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅18日盤中上漲0.8％，報每公噸7,982美元，稍早一度升抵每公噸8,028美元，創下2013年2月以來最高紀錄。近幾周銅與股票等其他風險性資產不斷攀高，主要因為新冠肺炎疫苗研發傳出捷報後，市場樂觀預期全球經濟將要復甦。

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