倫敦銅價升破8,000美元 22:212020/12/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倫敦銅期貨價18日盤中升破每公噸8,000美元，部分投資人擔心高價可能抑制實體金屬需求，稍後期價回跌。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅18日盤中上漲0.8％，報每公噸7,982美元，稍早一度升抵每公噸8,028美元，創下2013年2月以來最高紀錄。近幾周銅與股票等其他風險性資產不斷攀高，主要因為新冠肺炎疫苗研發傳出捷報後，市場樂觀預期全球經濟將要復甦。 《日股》東京疫情飆升 日經指數收黑 比特幣升破23,000美元 今年來飆漲220％ (工商 ) #倫敦 #升破 #日盤中 #銅價 #銅期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鴻調漲盤價 創三年單月最大漲幅 04:102020/12/18 證券．權證 《盤中解析》美紓困有解 周線7連紅拚了 10:342020/12/18 財經 《晨間解盤》資金輪動快速(日盛投顧提供) 09:312020/12/18 財經 《半導體》追價無力 聯電漲輸ADR 10:342020/12/18 財經 比特幣飆新天價 類股嗨翻 04:102020/12/18 證券．權證 運價走高 散裝船三雄揚帆 04:102020/12/18 證券．權證 《鋼鐵股》國際廢鋼飆漲 鋼筋價續看升 14:322020/12/18 財經 人民幣在岸價收跌80點 17:112020/12/18 財經 《韓股》國內疫情急升 韓股近收平 16:142020/12/18 財經 《國際油價》刺激法案激勵 美油期貨漲逾1％ 09:432020/12/18 財經 人民幣中間價升47點 5月至今升逾8％ 10:502020/12/18 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 陸晶片業抗美只能找台積電舊將 任正非一句話洩真相 - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 蔣爸回鍋中芯害了誰？他爆沒背叛台積 但傷了它 - 財經 哭慘！力積快炒店買在山頂 套牢散戶還有救？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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