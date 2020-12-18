日本央(銀)行(BOJ)18日公布最新貨幣決策，一如預期基準利率水位及購債規模維持現狀，但決定將因應疫情的企業紓困計畫，再延半年至明年9月底，並擬重新檢討現行貨幣政策，以期更有效達到2％通膨目標。

日銀顯然也跟進美歐央行，重申維持寬鬆貨幣路線的承諾。美國聯準會16日決策聲明會持續購債，直到就業和通膨目標有長足進展；歐洲央行10日宣布「疫情緊急資產收購計畫」(PEPP)加碼5,000億歐元，期限再延長9個月。

不過東京股市對日銀的最新決策反應冷淡。日經225指數周五收跌0.16％，以26,763.39點作收；東證一部指數幾近平盤，終場勉強收漲0.037％，報1,793.24點。

結束17、18日2天例會後，日銀一如預料宣布維持既定貨幣政策，對受疫情衝擊企業的資金紓困措施延長6個月。日銀這項提供企業紓困貸款的緊急計畫原訂2021年3月截止，將延續至明年9月底。

但日銀出人意外表示，將檢討當前貨幣政策，設法使政策「更有效且持續更久」，主要因疫情打擊經濟，促使通膨偏離目標，也逼得央行必須長期維持擴大寬鬆。

日銀總裁黑田東彥指出，此番檢討僅會針對央行的購債及市場操作進行微調，而非大幅修改現行的殖利率曲線控制(YCC)政策。

但黑田總裁也強調，因應延長寬鬆可能帶來的副作用，對於推出新貨幣政策工具和重新檢視買進ETF的方式，日銀持開放態度。

日銀長年來維持超低利率政策下，商業銀行的獲利慘遭輾壓。此外央行大手筆購債，也引來榨乾流動性及扭曲市場定價的批評。

瑞穗證券(Mizuho Securities)首席市場經濟家上野泰也(Yasunari Ueno)表示：「BOJ不會修改其政策架構，但可能會就部分元素，像是ETF收購、購買債券資產及何謂適當殖利率曲線進行檢討。」

(工商 )