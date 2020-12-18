國際油價自9個月高點回跌 22:212020/12/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價自9個月高點回跌，但仍朝著周線連七紅的方向前進。美國西德州期油18日盤中下跌0.12％，報每桶48.3美元；17日觸及每桶48.24美元，寫下3月以來新高水準。布蘭特期油18日盤中下滑0.33％，降至每桶51.33美元，前一日攀升至51.9美元，逼近9個月高點。儘管全球新冠肺炎確診人數持續增加，但投資人看好疫苗接種將協助經濟復甦。 高雄國際旅展熱鬧開開幕 預估可吸引15～20萬參觀人潮 達亞國際18日以每股267.98元價格新上櫃掛牌 (工商 ) #國際油價 #日盤中 #回跌 #每桶 #周線連 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美商務部長證實 將中芯國際等80家公司列入實體清單 20:222020/12/18 財經 台微體營運報喜 安畢黴國際合作邁大步 20:432020/12/18 財經 電電公會國際鏈結論壇 同步線上直播 04:102020/12/18 投資理財 美商務部正式宣布中芯國際列入實體清單 20:422020/12/18 兩岸 天晟醫院首創減重代謝視訊研討會 接軌國際也兼顧防疫 18:102020/12/18 寶島 航運猛衝 台積電擺尾 台股周線翻黑 14:432020/12/18 財經 中鴻調漲盤價 創三年單月最大漲幅 04:102020/12/18 證券．權證 華航公益形象牆 進駐高雄國際旅展 16:332020/12/18 財經 台塑集團年終拚3.5個月 21:402020/12/18 財經 台北國際食品展中美洲館 盛大登場 04:102020/12/18 產業特刊 《台北股市》台股周線連7紅 考驗選股能力 17:392020/12/18 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 陸晶片業抗美只能找台積電舊將 任正非一句話洩真相 - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 蔣爸回鍋中芯害了誰？他爆沒背叛台積 但傷了它 - 財經 哭慘！力積快炒店買在山頂 套牢散戶還有救？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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