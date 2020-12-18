國際油價自9個月高點回跌，但仍朝著周線連七紅的方向前進。美國西德州期油18日盤中下跌0.12％，報每桶48.3美元；17日觸及每桶48.24美元，寫下3月以來新高水準。布蘭特期油18日盤中下滑0.33％，降至每桶51.33美元，前一日攀升至51.9美元，逼近9個月高點。儘管全球新冠肺炎確診人數持續增加，但投資人看好疫苗接種將協助經濟復甦。

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