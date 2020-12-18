平溪長者歡唱卡拉OK之餘，趁冬至前夕一起搓湯圓。（社會局提供）

旺旺集團贊助米果供長者配咖啡。（社會局提供）

冬至即將到來，新北市老人文康車大頑童號專程到偏區平溪菁桐活動中心，和長者一起同樂，不僅有卡拉OK免費唱到飽，還讓長者一起搓湯圓，兩位年輕的社工原本要服務長者，反倒被當成孫子般疼愛，臨收攤前阿公阿嬤頻問：「乖孫仔，恁何時駕擱來？」讓社工也依依難捨。

大頑童號由沈進順駕駛，兩名年輕社工簡湘庭與王祐紳一起隨車服務，18日下午到平溪菁桐，文康車的歐翼尚未完全打開，阿公阿嬤們早已迫不及待，點了「哈酒」、「練武功」、「針線情」等歌曲，一下子便嗨了起來。

現場還有新北市志願服務協會的志工詹胡明珠等人幫忙張羅搓湯圓，只見阿嬤們一手同步搓3個，熟練的技術讓一旁的社工嘖嘖稱奇，王祐紳怎麼搓都變成長條型，被簡湘庭笑，「阿弟仔你過來，阿嬤教你，逐粒攏圓圓圓！」

阿公阿嬤邊唱歌邊煮湯圓，不一會兒熱騰騰的湯圓端到桌前，大夥兒圍著唱：「冬至圓、逐粒圓、明年一定是好年！」

新北市政府社會局長張錦麗表示，偏區人口老化嚴重，像平溪老人比已接近30％，為了照顧長者，新北市有2部老人文康車大頑童號和大嬸婆號，委託志願服務協會服務，每周一至週五巡迴各偏區，提供長者各項福利諮詢、健康促進及生活照顧關懷等，這2年已辦理780場次，受益2萬6871人次，志工參與更達2195人次。

張錦麗說，市府未來會推動行動銀髮俱樂部，結合老人共餐、衛生保健、動健康、路老師交通安全宣導、家暴防治宣導等，讓長者都能在地安老、健康樂活。

(中時 )