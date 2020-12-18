一名網友利用Google街景地圖，發現過世父親的身影。(圖擷取自爆廢1公社)

打開Google舊街景地圖，卻看見意外的驚喜。一名男網友在臉書發文表示，自己日前心血來潮，便打開電腦翻閱Google舊街景地圖，想說查詢自家附近的景象，沒想到卻看見熟悉身影，放大看原來是已過世的父親，「真的感謝Google地圖，這對我來說是難得可貴的寶藏」。貼文一出也讓網友鼻酸。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片，說明自己日前閒來無事，便打開電腦版的Google地圖，並查詢過往的街景地圖，結果卻意外發現過世父親的身影，只見原PO父親坐在貨車上，認真工作的模樣，更勾起原PO無限的思念之情。

由於父親生前不愛拍照，所以家中沒有留下太多父親的照片，這次原PO透過網路，意外發現父親珍貴的照片，讓他相當激動地說：「真的感謝Google地圖，這對我來說是難得可貴的寶藏」。

貼文發出後讓網友鼻酸，不少人更分享經驗，「之前就透過逐年的街景圖，看到幾張岳父母坐在門口聊天的畫面，令人懷念」、「搜尋爸爸公司地址，看到老爸再外面抽菸若有所思的形影...」、「找到我爸過世的那一天所搭的靈堂」、「找到我家過世的狗兒」。

可利用Google街景地圖，調閱較早畫面。(圖翻攝自google maps)

根據實測，若想調閱較舊的Google街景地圖，需用電腦版，搜尋好地址後，點選右下角的黃色小人，將其拖曳到地圖中，這時左上角會出現一個小時鐘圖案，點下後即可調整到想查看的指定年份。

(中時新聞網)