據南韓《朝鮮日報》18日報導，北韓中堅幹部們之間用「二兒媳」這個暗語來稱呼最高領導人金正恩。南韓統一部北韓信息入口網站「北韓暗語」欄目中發布了上述內容。

自8日起，南韓統一部對北韓信息入口整體菜單進行調整，使頁面更加容易瀏覽查閱，還與南韓貿易協會合作增加了北韓貿易資料。

其中就包括北韓暗語欄目，並介紹了「二兒媳」這一暗語。統一部解釋稱：「北韓中堅幹部們之間稱金正恩為『二兒媳』」，「常以『二兒媳的命令』、『二兒媳的指示』等方式比喻金正恩的名字。」

在南韓統一部的信息入口網站中，將北韓暗語分為「全體黨幹部和特權階層的相關暗語」、「北韓當局政策和居民控制的相關暗語」、「性相關暗語」等類別。目前發布的北韓暗語只有「二兒媳」一個。

2014年4月，自由亞洲電台（RFA）也曾引用北韓內部消息人士的說法報導過上述內容。當時RFA援引一位慈江道消息人士報導稱：「在北韓中級幹部中，金正恩被稱作『二兒媳』。常以『二兒媳的命令』、『二兒媳的指示』等方式比喻金正恩的名字。」

報導解釋稱：「該稱呼源自於『娶了二兒媳才懂得大媳婦的情誼』的俗語。」也就是說，他們將已故最高領導人金正日比作「大媳婦」，並稱金正恩為「二兒媳」。RFA稱，幹部們稱金正恩為「二兒媳」以展示他們的不滿。

此外，關於地方流行的暗語「平壤鏡子」，RFA解釋稱：「指的是人的腳掌，意思是表面光鮮，內裡骯髒。」以此來貶低將平壤市建設視為最大政績的金正恩。

(中時 )