立法院將於下周表決萊豬開放行政命令，民間反瘦肉精毒豬聯盟日前公佈立委對於「是否廢止衛福部的8項行政命令，禁止萊豬進口？」的假投票調查，其中有46位在野黨立委同意「廢止開放萊豬」的行政命令，至於民進黨僅有1人表達反對廢止。對此，媒體人韋安則直言，台北市議員羅智強發動罷免「挺萊豬」綠委，果然發酵了！

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠指出，除了基進黨陳柏惟、無黨籍林昶佐和趙正宇以各種理由不願回應外，在野黨都有共識廢止行政命令，至於執政黨部分，僅莊瑞雄辦公室表達反對廢止行政命令，其他立委皆不回答或不願表態。

韋安今(18日)在臉書寫下，莊瑞雄表示自己沒接到民團的電話，他的國會辦公室的回覆也僅是「委員身為黨團幹部，會支持黨團」。因此他大讚羅智強真的發揮「不對稱抗爭」和「一夫當關，萬夫莫開(也作萬夫莫敵)」的角色。

另外，韋安13日也曾在臉書直言，羅智強推罷免綠營挺「萊豬」立委，「是很狠和很『毒』招式。幾乎讓所有綠委對萊豬議題有顧忌。」

(中時新聞網)