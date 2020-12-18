國民黨中常委、前立委沈智慧絕食靜坐逾97小時送醫就診，經過兩天在醫院休養，今天聽聞警察要強拆她位於立法院大門的帳篷，令她緊張到從國泰醫院趕回「精神堡壘」，她痛批，分局長有這麼大嗎？轄區任發生問題可以不管嗎？除非心裡有鬼，不敢面對媒體。隨後，警方說明今晚不會有任何拆除動作，沈智慧才放心再回到醫院，揚言21日將再回來。

為抗議萊豬，沈智慧自上周六發動「野薑花絕食靜坐」，期間前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、洪秀柱、前台北縣長周錫瑋、國民黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文等藍委，都到場聲援。

前天，洪秀柱與周錫瑋力勸沈智慧盡速就醫，保重身體才能繼續對抗蔡政府，在軟硬兼施下，沈智慧在前天近中午之際，赴國泰醫院就診。經過兩天的修養，今晚沈智慧聽聞警察要強拆她的帳篷，焦急地趕回立法院大門口，並請台北市議員王欣儀、侯漢廷到中正一分局「問個清楚」。

沈智慧到場時，身體仍顯得虛弱，從車上下來坐著輪椅回到「精神堡壘」，國民黨立委陳玉珍到場送暖，一開始沈智慧用微弱的聲音重申「護食安、反萊豬、要表決」訴求，他們申請路權到明後天會撤銷，至今警察仍不肯給的交代，「21日有申請路權將再回來」，但根據過往經驗，「出得去就回不來」。

沈智慧說，她聽到今晚要把帳篷要被拆光光，也有人說警方將於明天拆帳篷，質問分局長有這麼大嗎？兩個議員去請你都不到場說明？轄區有問題可以不來嗎？除非是心理有鬼不敢面對媒體，呼籲警方坦蕩蕩講清楚。

(中時 )