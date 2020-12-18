屏東縣今天接連傳出2起登山意外事件，其中攀登白賓山的陳姓登山客，在途中突然昏迷失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後不治。另外，攀登北大武山的何姓登山客則是跌落邊坡經過救援，送醫治療沒有大礙。

今天下午3時11分，屏東縣消防局接獲通報，瑪家鄉白賓山有一名登山客昏迷，立即派遣警消救援，下午4時20分接觸到患者時，已無生命徵象，立即實施CPR，並為患者裝設自動心肺復甦機後搬運下山，再由三地門分隊救護車送往高榮分院急救，晚間宣告不治。據了解，這位名陳姓登山客（65歲），來自屏東市，與山友攀登白賓山，離登山口不遠處，突然身體不適昏倒，當場失去生命跡象，經搶救仍宣告不治。警方已經報請檢察官相驗調查死因。

另外一起意外發生在北大武山，上午9時41分消防局獲報，在北大武山6公里處有民眾跌倒受傷，警消立即出動並前往，並通知林務局及110協助，到場後發現何姓登山客（60歲）頭部有外傷、意識清醒，緊急處置後護送至登山口，由救護車送往潮州安泰醫院治療。傷者是來自彰化的何姓登山客，與山友一起南下攀登北大武山，不慎摔落邊坡受傷。

(中時新聞網)