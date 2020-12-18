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新北市中和區一處社區自12月起，一位女住戶每到夜晚就在屋內狂吹哨，社區鄰居每天被魔音洗腦，實在凍末條。找上警消柔性勸導卻不見效，住戶便自行錄影蒐證，盼能透過法律行動，找回住家的寧靜。

據了解，此社區從12月起，有位女住戶只要夜深就會在屋內猛吹哨子，而哨音的分貝大又尖銳，就算門窗緊閉仍聽見清晰的「逼逼逼」。不僅如此，女住戶還會不斷大力的開關門，整層樓全充斥著大力的碰撞聲。

住在女住戶隔壁的柯小姐出面控訴，她因噪音問題曾向警消、衛生局、社工求援，但對方卻拒絕應門。柯小姐拿出過去消防隊人員勸導的影片，只見消防人員平穩的詢問：「聽說妳需要幫忙」、「妳可以開門嗎？」等，女住戶卻歇斯底里地隔著門大吼：「我不需要」、「你不要再吵了好不好」。

據悉，因女住戶並無做出自傷或傷人的舉動，因此警消並無法擅闖民宅。而柯小姐不堪長期受惡鄰居干擾，便自行錄影蒐證，紀錄下惡鄰居的噪音，盼能透過《公寓大廈管理條例》中的惡鄰條款，經由社區管委會的所有權人會議表決通過，即可向法院訴請強制遷離。

(中時新聞網)