三信商銀18日召開今年第一次股東臨時會，改選15席董事(含獨立董事)，由於出席率高達78.23％，加上市場派的今友華投資、樺參投資，及寶佳機構旗下和築投資，均無意角逐董事，並支持公司派；最後，以三信銀董事長廖松岳為首的公司派、大股東，及特定人士等人，全部拿下15席董事(含獨董)席次。

三信銀表示，廖松岳以最高票當選該行董事，預計本月底前，將召集董事會，先選出五席常董之後，再推舉新任董事長，預料廖松岳將蟬聯該行董座。

三信銀總經理邱榮賢，將於明年3月5日屆齡退休，18日取得一席三信銀董事席次。至於代理總經理，已內定由三信銀總稽核蕭志昇出任，該人事案已報請主管機關核准中。同時，三信銀總稽核出缺後，該行內部規劃由三信銀北屯分行協理許建成升任，使得蕭、許兩人形成三信銀下屆新的高階經營團隊。

曾任新光銀、台中銀總經理、董事長等職務的三信銀常務董事賴進淵，以廖松岳所經營的全成製帽名義角逐，順利取得董事席次，預估可進一步續任該行常務董事；前彰銀總經理張鴻基，則順利當選三信銀獨立董事。

三信銀同時公布第三屆審計委員會的委員名單，分別為林坤賢、郭聰達，及張鴻基。

畢業於中興大學農經系、農經所的張鴻基，獲選為興大傑出校友，也曾任台銀總稽核、副總及台灣金控代理總經理等職，廖松岳希望借重張鴻基豐富的銀行經營經驗，讓三信的經營績效與稽核制度，更臻完美。

三信銀股東臨時會，18日改選15席董事(含獨立董事)，為增加股東出席率，並順利掌握多數董事(含獨董)席次，包括廖松岳、全成製帽廠，及全崎公司，委由日盛證券擔任徵求人，希望掌握多數委託書，不僅要讓股東臨時會順利召開，也讓公司派所提名15席董事(含獨董)，全部當選。

全成製帽廠及全崎公司董事長，均由廖松岳夫人劉慶玲掛名；換言之，廖松岳、全成，及全崎一口氣取得三信銀3席董事席次，讓廖松岳可望連任三信銀董座。

(工商 )