美國海軍、陸戰隊與海岸防衛隊17日簽署最新海上戰略文件《海上優勢：整合海上各領域權力》，(簡稱《海上優勢》)，藉由推動海上治理、加強與盟邦、合作夥伴的關係、揭發大陸「惡意行動」、擴大資訊與決策優勢，以及部署、維持可戰鬥兵力，美國試圖果斷地回應中國大陸近年來實施的灰色行動。

文件揭示，海軍、陸戰隊與海岸防衛隊除應準備與大陸的高階戰爭(High End War)外，擁有正確的戰略與工具以反制與陸方的灰色行動，也相當重要。

該戰略指控中共攻擊軍事與民用網路系統，將海軍輔助船艦偽裝成民用船隻，還將南海爭議島嶼與岩礁軍事化。與此同時，大陸持續建立戰略、太空、網路、電子與心理戰等的能力。

甚至，北京更利用經濟工具施壓小國，以達成自身在全球戰略海上據點建立後勤與基礎建設的目的。面對中共進行已數年之久的灰色行動，美方不論海軍、陸戰隊還是海岸防衛隊卻始終沒有思考如何反制。

因此，《海上優勢》著眼於與中共日常的海上競爭、危機、衝突的整個連續過程，並細緻研究美方的3個單位在各個階段能發揮的作用，以及其需要怎樣的新工具與概念才能取得勝利。

面對中共侵蝕海洋治理、限制海洋自由、控制關鍵扼制點，試圖取代美國成為全球各國合作首選對像；《海上優勢》認為美國應推動海上安全與治理。藉由與盟國、合作夥伴、美國其他機構與跨國集團的合作，進而維護自由且開放的海洋環境，並維護確保共同安全與繁榮的準則。

此外，加強美國與聯盟還有夥伴之間的關係。《海上優勢》矢言維護並擴張與盟友、合作夥伴的多元網路。面對中共使用含混不清的灰色行動，美方將與合作夥伴一同揭發大陸的「惡意行動」，使其對各國遵守的行為準則負責。報告認為，揭發大陸的「惡意行動」，讓北京付出聲譽並削弱其宣傳效果，進而引起國際的反抗，是反制「惡意行動」的最佳途徑。

再者，《海上優勢》表示海軍、陸戰隊與海岸防衛隊將擴大資訊與決策優勢。藉由協調、分配與巧妙調動美軍部隊，以維持美方優勢，進而讓美軍比對手更快且更有效率地察覺對方作為、進行決策與採取行動。報告認為，維持美方決策優勢能消除對方領導階層的控制能力，使敵人在危機與衝突中充滿懷疑、「草木皆兵」，導致決策與行動的癱瘓。

最後，《海上優勢》要求部署、維持可戰鬥的兵力。透過前進部署、部署可戰鬥兵力，美軍能嚇阻潛在對手不敢將危機輕易升級為衝突，否則只好吞下戰鬥的敗果。如果對手選擇戰爭，海軍與聯合部隊將運用戰時作戰概念擊敗對手，並為其帶來全球性的損失。

整體而言，《海上優勢》是1份討論3個軍種海上戰略的文件，其圍繞在中國大陸與俄國身上。該戰略表示，這2個國家是當代全球和平與繁榮的最大威脅；其中，大陸不論是經濟、軍事與侵略性都與日劇增，除展現統治區域水域的企圖外，更有意塑造有利於北京的國際秩序，故與大陸的競爭成為首要工作。

報告強調，在北京扮演負責任的利害關係人之前，在他放棄運用權力擴大威權主義之前，陸方對美國、盟友與所有支持自由開放體系的國家，都構成全面威脅。

這是繼2015年《21世紀海權合作戰略》發表後，睽違近5年美方再度發布類似戰略報告。該戰略獨特之處在於其不是立足於對未來的想定，而是針對每天日常與中國大陸的海上競爭中，美方應該「做些甚麼」，以避免大陸侵蝕美方海上優勢。若北京選擇升級衝突，最終將走入美軍最擅長的戰鬥領域，而嚐到滑鐵盧的苦果。

(中時新聞網)