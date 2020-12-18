美國國會即將審議新一輪9,000億美元的經濟刺激法案，重點包括每人600美元紓困支票以及每周300美元失業補助，民主共和兩黨將力拚本周五通過，市場靜待結果，美股期指盤前平盤震盪。美股周五(18日)開盤上漲30.72、以30,334.09點，再創歷史新高，但隨後又翻黑下挫，電動車大廠特斯拉則是上漲超過3%。

截至台灣時間18日晚間10點35分，道瓊指數上漲14.79點或0.049%、暫報30,318.16點；標普500指數下跌1.46點或0.039%、暫報3,721.02點；那斯達克指數上漲10.31點或0.081%、暫報12,775.05點；費城半導體指數下跌2.75點或0.099%、暫報2,775.39點。

4大科技巨頭開盤表現除臉書之外皆下挫，特斯拉股價上漲22.94美元或3.50%、暫報768.84美元，特斯拉將在下周一盤前納入標普500指數，將成為有史以來納入該指數的最大成分股，並成為該指數第6大成分股。台積電ADR股價下跌0.070美元或0.067%、暫報103.83美元；聯電ADR股價下跌0.20美元或2.37%、暫報8.24美元。

川普政府在下台前，再將80 家大陸實體、包括中芯國際等陸企納入實體清單，稍早美國商務部長羅斯也證實此消息，讓這家大陸晶圓代工龍頭面臨內憂外患。至於華爾街已經期待多時的新紓困案，美國國會兩黨也聲稱，周五就算挑燈夜戰也要把這一份法案審到通過，市場則是靜待結果。

(中時新聞網)