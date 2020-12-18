因為參加《型男大主廚》走紅的名廚「古錐師」郭主義，螢光幕前憨直又幽默，而他私底下也是個愛家好爸爸、好丈夫，然而他昨(17日)為31歲女兒送晚餐時，卻在後陽台發現女兒輕生，最終送醫不治，也讓外界相當擔心郭主義狀況。對此，郭主義所屬經紀公司早前也在臉書回應了。

郭主義親睹女兒輕生一幕，悲痛欲絕，他的友人更在臉書留言痛指郭主義女兒為什麼如此殘忍地離家出走，並透露郭主義與妻子因為難以承受寶貝女兒離開人世的消息，痛哭一整夜。

郭主義女兒本來打算在今年舉行婚禮，但因疫情延後。(取自臉書)

稍早郭主義所屬經紀公司，也在臉書發布聲明，「型男主廚古錐師郭主義相關近況，之後會統一窗口對外發布，謝謝各位媒體朋友的關心，這段時間請外界給家屬隱私，再次感謝各位朋友。」

郭主義向警方透露，女兒長期精神狀態不佳，但近日並未發現異狀，昨天傍晚太太還和女兒通電話，一切也都正常，晚上他送晚餐去給女兒時，進屋發現屋裡很安靜，四下找人卻在後陽台發現女兒輕生，所以趕緊叫救護車把女兒送醫。

檢警今天下午相驗，家屬對死因並無意見，遺體已發還家屬辦理後事。據悉，郭主義女兒原本要在今年舉行婚禮，連婚紗照也拍好了，但因為疫情延後，未料會遭逢巨變，令人遺憾。

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