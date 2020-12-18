台中市長盧秀燕日前在台中市府，會見來訪的美國在台協會(AIT)處長酈英傑，但因當面轉述台中市民反對萊豬心聲，AIT事後發聲明，指政治人物散播不實資訊，引發社會爭論。「宅神」朱學恒18日邀中天美女主播王乃伃一起直播，她認為，「盧秀燕在這回合是獲勝的，因為這次綠營在網路上帶風向帶的並不OK」。

中天美女主播王乃伃，和宅神朱學恒合體開直播。(圖/翻攝自 宅神臉書)

宅神在直播中表示，一般情況下，美方駐外官員要和駐在國首長碰面，一定會和華盛頓報告，而這次AIT處長拜訪盧秀燕，AIT政治組幕僚一定會先接洽處理事情工作。而盧秀燕這次能殺AIT一個措手不及，有可能正是因為，現任副市長令弧榮達，過去是外交部北美司司長、還曾任駐洛杉磯辦事處處長，盧秀燕怎可能會沒有外交敏感度？

宅神指出，民進黨側翼當天屢批評盧秀燕「不懂國際禮儀」，讓美國朋友「錯愕」，明顯就是要帶風向。王乃伃也回應，她個人認為，盧秀燕在這回合是獲勝的，因為這次綠營在網路上帶風向帶的並不OK，畢竟萊豬開放後是給人吃的，怎麼可能像政府所說完全沒問題？

朱學恒也問王乃伃，「民進黨這次帶風向帶得如何？還是說AIT沒準備好？」，王乃伃說，「風向帶的超失敗，AIT本身也有很大的問題，不可能不知道盧秀燕從一開始就反萊豬，更何況是會面提萊豬」。

(中時新聞網)