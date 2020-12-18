看準中台灣的消費實力與對品質的堅持與品味，在歐美獲獎無數的夢幻超跑特製家具Mobellio，首度進駐明日選品MOT SELECT台中店，帶來以法拉利、保時捷等稀有實車零件創造的限量頂級家具，推出以來受到企業主與設計師的矚目。

明日選品MOT SELECT台中店今年9月於台中草悟道開設新門市後，大台中地區又多了一處接觸設計、品味生活的新場域。

明日選品表示，秉持為大眾帶來國內外精彩設計品的理念，邀請台灣真鐵設計所創立的超跑藝術家具品牌Mobellio，首度進駐中部地區，帶來一系列以法拉利、保時捷、野馬等超稀有實車零件創造的限量頂級家具。

明日選品並首次開箱號稱為法拉利聖經的《Il Fascino Ferrari》，全球限量1,697組，讓喜愛工藝設計的粉絲們大開眼界！

Mobellio首次台中鑑賞發表會，選在歲末年初的12月中旬登場，在即將揮別2020之際，也為即將到來的新年籌辦居家佈置新意。

其品牌特色在於以具有收藏價值之古董車、跑車的車體或原廠零件、鈑件，製作成獨一無二、有質感的現代家具，將其化作空間裡的永存藝術收藏品，完美重生超跑的工藝靈魂。

接連獲得雪梨、倫敦、美國IDA設計獎，更於2018年獲得素有「歐洲設計界奧斯卡」之稱的義大利A’Design Award andCompetition設計金獎肯定，Mobellio更可稱為名符其實的台灣之光！

除以實木輪廓與法拉利輪框表現速度流線感的Velocita桌，和附產品身分證編號、產品證書全手工打造的保時捷901 Poltrona、901 Carfa沙發椅會在明日選品店內展出外，本次更將於全球首度曝光以BMW V8引擎〈代號M62〉製作而成的Tavolino茶几，沉穩線條與堅固材質，充分體現德國著名的汽車工藝結晶。

「做人如果沒有夢想，那跟鹹魚有什麼分別？」這不僅是經典電影的著名台詞，也是創辦人劉鴻輝一直以來，對於跑車家具秉持的熱忱與信念。

為搭配超跑藝術家具Mobellio的進駐，明日選品也於台中地區首次開箱由德國藝術書籍出版公司TASCHEN與Ferrari共同推出被譽為法拉利聖經的《Il Fascino Ferrari》，全球限量1,697組！書冊內除有FCA集團主席Enzo Ferrari二兒子Piero Ferrari親筆簽名，並以汽缸造型外殼收藏Ferrari 70年來的珍貴歷史。

(工商 )