美國總統就職典禮籌備委員會表示，由於考量到新冠疫情，下月總統當選人拜登的就職典禮將採線上方式舉行。如果個人捐款金額達50萬美元、企業100萬美元，不僅可受邀線上觀禮，並且還擁有參與相關線上活動的VIP資格。

拜登將在下月20日宣誓就職，今年因疫情影響，就職典禮規模比以往縮小不少、拜登曾說該形式就像8月的民主黨全國代表大會，民主黨策劃許多線上活動，讓各地民眾參加。

不過這些線上活動仍要花費數億美元。據了解，拜登將在國會大廈外舉行宣誓儀式，該費用雖由國會負擔，但其它接待活動、線上演唱會與其它節目等經費則須由就職籌備委員會支付。為了籌措這筆經費，內情人士透露，拜登選舉募款團隊已把三分之一人員挪去進行募款工作。

根據媒體取得的文件顯示，如果個人捐款金額達50萬美元、企業100萬美元，除了可受邀在線上觀看就職典禮，並且還擁有VIP資格，有機會觀賞線上演唱會、參加拜登陣營的線上簡報，以及未來參加相關的實體活動。

(工商 )