富邦金控18日晚間公開表示收購日盛金控股份50％，日盛金控經營團隊完全默聲，發言人不開機或回答媒體詢問。市場人士透露，富邦金是眾多買家之一，且經營團隊並非出售的決策者，在所有流程沒有走完之前，所有買家都有到手的可能。

據悉，日盛金是因第二大股東建高控股堅持出售，富邦金開出的每股13元價位，也是日本新生銀行當時入股的價格，居中協調人有可能因此成功說服第一大股東同時售股。

日盛金的十大股東，持股占比最高的前六家，持股數近年來一直同樣水位，而前五大股東的維持荷蘭商SIPF B.V. /代表人：Hirofumi Yabash(35.48％)，香港商CAPITAL TARGET LIMITED /代表人：Lee Betty Mei Wan(24.09％)，富邦人壽保險/代表人：蔡明興(4.33％)，渣打商銀受託保管凱基證券亞洲有限公司專戶(3.60％)，花旗託管元大證券(香港)－寶來香港客戶(2.51％)，背後都是大型金主，包括日本新生銀行、建高控股，及富邦金、開發金、元大金。

反而是原本持股僅1.63％的日盛國際商業銀行受託信託財產專戶第八大股東，去年以來持續買進股票，及至今年4月已增加到2.13％，另一股東遠雄人壽保險/代表人：孟嘉仁，則在同段時間調節持股。還新增了一位代表人為林陳海的合佳投資有限公司，以持股1.78％擠身第八大股東。

國際信評機構惠譽授與日盛金控長期評等為A(twn)，評等展望曾在4月疫情高峰期間被調為負向，11月再調回穩定。惠譽分析師指出，日盛近年來在台灣維持穩定的市場地位，集團旗下證券經紀業務市佔率在過去四年維持在3.4％～3.8％，在本土券商的排名中保持第7位；日盛銀行的貸款和存款規模雖保持穩定、卻是較小約0.5％的市佔率。

(工商 )