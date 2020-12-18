醫師蘇偉碩主張萊劑比搖頭丸毒250倍，遭衛福部以對外發布不實訊息向警方告發；衛福部次長薛瑞元16日稱，蘇偉碩一再散播不實言論，例如稱萊劑會導致自閉症，甚至說空氣、土地裡都有，恐會造成民眾恐慌，警方要求蘇偉碩到案說明。網路政論節目主持人彭文正表示，我跟蘇偉碩的主張一樣，快來告我，陪你玩10年。

蘇偉碩在網路發表反對萊豬進口的主張，被衛福部告發，衛福部次長薛瑞元16日稱，蘇偉碩一再散播不實言論，例如稱萊劑會導致自閉症，甚至說空氣、土地裡都有，恐會造成民眾恐慌，

彭文正在《政經關不了》節目中認為，衛福部指控蘇偉碩的3件事，都是錯的，不要拿告人來威脅，說誰主張這個就告誰。彭文正說他自己就主張這個，請你加告一下，他會再多花10年作陪，花10年反告誣告妨害名譽，妨害名譽加告民事刑事，順便打一個行政官司，還要到監察院開告。

彭文正說，他過去被誣衊的官司，通常小老百姓，若不要太離譜 他就算了。但若說他在海外生子詐健保，這就太離譜了，所以他就告了，提告就花了5、6年的時間。他認為，如果為自己就算了，但若是為社會公益，他會戰到底。

彭文正指出，萊克多巴胺在社會公共衛生影響的層面，是搖頭丸的500倍，請衛福部來告他。台灣有2千萬人會不知不覺吃到萊劑的豬肉，而搖頭丸只有5萬人主動去吸食，看來萊劑比搖頭丸還毒400倍。

彭文正認為，就算萊劑只比搖頭丸毒四分之一，給你吃四分之一搖頭丸，你吃不吃，所以重點不在幾倍，是根本不該讓他進入食物鏈。

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(中時新聞網)