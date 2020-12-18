舞團團員在18日傍晚，搭乘防疫巴士專車轉往機場搭機離境。（北市立聯合醫院提供／游念育台北傳真）

來台演出的俄羅斯莫斯科古典芭蕾舞團一行52人，未確診的其餘43名團員，經2個多小時衞生局防疫人員勸說，昨晚陸續移入安心檢疫所集中隔離，並在18日傍晚搭乘防疫巴士專車轉往機場搭機離境。

台北市政府黃珊珊副市長表示，為表達北市府對團員的關心，柯文哲市長致贈親筆慰問卡片，並提供北市府準備的穿山甲、台灣圖鑰匙圈等紀念品，讓團員感受台灣滿滿的熱情，並期待他們日後有機會再來台表演。

檢疫所指揮官黃遵誠表示，17日晚間43名團員均抵達檢疫所，入住過程相當平和，進房後發現房內清潔溫馨，非如想像「檢疫所」名稱的恐懼，深夜檢疫所內為他們準備豆漿、蛋餅作為團員的宵夜，以暖居家隔離夜晚的寒意。

黃遵誠表示，經外交部協調下，芭蕾舞團42名團員將搭乘晚間10點50分班機返回莫斯科，檢疫所護理同仁穿著防護裝，親送北市府提供市長致意卡片及紀念品，並提前預祝他們聖誕快樂，團員們才卸下繃緊表情接受禮物。

黃遵誠指出，檢疫所也基於他們表達離開福華飯店時，鎂光燈拍攝不愉悅的心情，特別安排避開媒體順利搭乘防疫巴士離所趕赴機場，結束他們不到24小時的快閃集中隔離。

(中時 )