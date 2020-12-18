女星簡廷芮出道前就是一名人氣網美，還有「台版宮崎葵」的封號，後來以雙人女團Dears出道，並在電影《我的少女時代》飾演最美校花陶敏敏，獲得肯定；28歲的她今年10月閃婚圈外男友，11月就公開有喜消息，近日挺著孕肚和老公、姊妹露營，隆起的腹部異常大，連她自己都懷疑是「雙胞胎」。

近日簡廷芮在IG曬出去日月潭露營的出遊照，照片中她幾乎穿著寬鬆的上衣和短褲，看起來像是沒穿褲子外，她從出道以來身材較纖細，沒想到懷孕後，沒有看到孕肚只看四肢，完全不像是懷孕的女人。

近日簡廷芮挺著孕肚和老公、姊妹露營，隆起的腹部異常大，連她自己都懷疑是「雙胞胎」。(圖/ 摘自簡廷芮IG)

她也在文中提到，這次是和親姊妹的家族聚會，一起到日月潭露營曬太陽，怕富中寶寶不舒服，大家還一起選了乾淨又舒適的露營車，這趟旅程讓她很開心又幸福。

不過，許多網友看到簡廷芮的孕肚照都很震驚，紛紛表示「太不科學了吧！這肚子大太快」、「這種吹氣球的速度應該是雙胞胎？」、「看到妳的肚子才相信妳真的要當媽媽了」、「四肢怎麽可以那麽瘦？要多吃健康的食物啊」、「最美校花升級成最可愛孕婦」。

(中時新聞網)