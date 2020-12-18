俄章魚-SD超輕坦克通過海上測試

俄羅斯國家技術集團發布消息稱，世界上唯一的一款空降兩棲自行反坦克炮「章魚-SD」(Sprut-SD)輕型坦克成功通過在黑海地區進行的測試，試驗證明章魚-SD輕型坦克可在無準備的情況下直接下水，並在3級海況下航行與射擊。

俄羅斯《衛星通訊社》引述國家技術集團消息稱，在國家測試期間，章魚-SD輕型坦克在黑海表現出優秀的海上航行能力，水上航行安全可靠。試驗證明，戰車可在無準備情況在3級海況下航行和戰鬥，可在未經準備的海岸搶灘登陸。

俄技集團裝備公司工業總監別克漢．奧茲多耶夫表示，章魚-SD輕型坦克已通過海上與俄中部地區和亞熱帶地區（攝氏40度）測試，低溫試驗計畫在2021年初進行。章魚-SD輕型坦克將主要供俄羅斯空降軍裝備，預計這種超輕型坦克展示的戰技性能會引起外國客戶的興趣。

報導稱，章魚-SD輕型兩棲坦克在火力上與T-80和T-90坦克不相上下，其路上和水上機動能力與BMD-4M步戰車相仿。

(中時新聞網)