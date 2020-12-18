一位女網友氣炸表示，警察通知前往警局一趟，原因竟是男友「亂撩妹」，不斷騷擾超商女店員導致。(摘自靠北女友)

一般來說，如果突然接到警方來電，肯定會相當緊張。不過一位女網友表示，她被警察通知前往警局一趟，原因竟是男友「亂撩妹」，不斷騷擾超商女店員導致，讓她傻眼直呼：能不分手嗎？

原PO在匿名臉書粉專「靠北女友my girl」表示，近日手機突然接到警方來電，通知她需前往警局一趟，當下還以為是男友發生什麼突發事故，沒想到得知真相後反而讓原PO徹底傻眼。原PO氣炸直呼，「你有夠白X，你竟然要背著我搭訕便利商店妹妹！」

原PO指出，男友不但去搭訕超商女店員，還特地帶6位朋友過去幫他壯膽造勢，「4個進店2個在門口等，還真是好有氣勢喔！結完帳還不走，要在那邊拉低賽（瞎扯亂聊），人家便利商店妹妹嚇都嚇死了好嗎？」甚至還連續兩天造訪，讓女店員嚇得趕快報警。原PO難掩氣憤表示，「搞到所有人都知道你想背著我去搭訕女生，能不分手嗎？」

貼文一出，馬上得到熱烈迴響，雖然原PO遭遇值得同情，但由於故事太過逗趣，網友紛紛歪樓表示，「連續兩天勇氣可嘉」、「他居然背著妳去搭訕妹子，不會太重嗎？」、「嘴角失守中，這裡變爆笑靠北男女友嗎」、「不像搭訕，比較像搶超商」、「本來要搶劫，看到妹子太漂亮，虧起來。把風的傻眼，進門的傻眼」、「這算搭訕假設不成功，也可以臨時起意要搶劫嗎」。

(中時新聞網)