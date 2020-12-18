日本23歲女子為了圓空姐夢，在機場廁所產子後掐死剛剛出生的女嬰。（翻攝Twitter）

日本一名23歲女子北井小由里，去年到東京羽田考空姐面試途中陣痛，在機場女廁生下一名女嬰。她為了圓空姐夢，竟然將剛出生的女嬰掐死，埋在公園樹下，隔天繼續參加空姐面試。這名狠心的小媽媽落網面對偵訊，竟然冷回「不能讓她阻礙我的夢想」。

根據日本媒體報導，北井小由里於2019年11月從神戶到東京準備參加空姐面試，當時已經懷孕的她上飛機後開始陣痛，一路忍耐到降落羽田機場後，衝到女廁裡生下女嬰，聽見嬰兒落地哇哇大哭的聲音，她擔心有了孩子會影響到她的空姐夢，當下竟以衛生紙塞住女兒的口鼻，卻發現嬰兒持續掙扎哭鬧，最後她伸手掐住女兒脖子，沒多久女兒就當場斷氣。

事發後，北井小由里將女嬰屍體裝進袋子裡，前往東京的義大利公園，將屍體埋在樹下後離開，隔天還若無其事地前往航空公司參加空姐面試。狠心冷血的程度讓人不寒而慄。直到有民眾發現樹下埋藏的女嬰屍體，報警處理才讓全案曝光。

日本警方花了1年時間追查，終於逮捕嫌犯北井小由里。據了解，她在案發後參加多次空姐面試都落榜。最後在老家神戶附近一處服飾店上班。她的黑歷史也被網友起底，指她大學畢業後曾到夏威夷留學，和當地男子交往，回日本後才發現懷孕7個月，原本想墮胎，卻礙於日本法律屬於違法，她只好用衣服遮掩孕肚，落網後被問到為何要殺女嬰，她指冷冷回了句：「不能讓她阻礙我的夢想。」這起心狠手辣的案件，震驚日本社會，成為媒體焦點

(中時新聞網)