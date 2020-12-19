北市交通局停管處規畫從明年起至2029年，將配合能源政策進行特殊格位時段性禁停，來改善市區交通壅塞的現況，對此，市議員林亮君指出，停管處以特殊格位計算主幹道的685個車格，若一次簽訂8年合約，甚至下一個市長任期結束，這合約都還再延續，建議將改成五年連續計畫，總經費刪減為，1億2千萬。

林亮君表示，交通局停管處在大同、萬華區仍以府內人力開路邊停車格的收費單，未來停管處要在這兩區規劃500個智慧停車格位，但她認為劃分區域沒有意義，不如直接在全台北市的臨時性禁停格位施做智慧化停車與開單。

林亮君強調，臨時性禁停時段如果設置智慧化開單暨收費系統，民眾就會在禁停時段前駛離，若停車格內有車輛，系統感應到了，也會自動通報舉發，警方收到通知就會開單，依現有規定違規停車會有600元以上到1200元以下罰鍰。

停管處營運科長羅至浩指出，智慧化開單暨收費系統，將會設置車柱、埋地磁，清點北市851個時段性禁停車位，其中有685個符合設置條件，未來系統除了開單功能，會設置車牌辨識、高位攝影機、繳費系統外，更可以讓民眾在停車後，直接在停車柱刷悠遊卡付費，或綁定街口支付等線上支付，若忘記繳費，也可以事後上網繳費或超商代繳。

羅至浩強調，該系統最快明年1月就可以對外招標，並在明年8月啟用，過去外包人力開停車繳費單，含一般停車格和時段性禁停車格，光一年就付了3億6千多萬，將大大節省部分人力費用，他針對交委會決議，將原本的1.92億刪減為1.2億，並附帶決議擴大在全北市道路施做智慧化開單暨收費系統，也深感認同，表示會尊重交委會的最終決定。

(中時 )