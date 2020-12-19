國立海洋科技博物館於18日邀請前內政部長李鴻源及大學城第一屆全國大專創作歌謠比賽才女歌手凃佩岑以精采合唱揭開「築夢南極 生態藝術特展」的序幕，現場台大校長管中閔、知名文學家張曉風、珍古德協會理事長金恆鑣博士，及政府機構、學術單位、民間協會等貴賓共同蒞臨現場。

海科館民眾可以在科學的真、環保的善以及藝術的美下，感受南極探險歷史、地理、生態知識與藝術家的作品傳遞南極大陸無與倫比的野性之美。

南極是地球上僅存沒有人類永久居住,由自然力量主宰的一塊大陸，雖然遺世獨立，卻對全球氣候影響甚鉅，與地球上的所有生命緊密相連。國立海洋科技博物館今年度特別聯合藝術家，與方舟生態藝術有限公司合作，共同推出｢築夢南極生態藝術特展｣，以南極的科學與生態題材，搭配今年關懷地球系列主題，將帶給國人一個不平凡的藝文科技饗宴。

國內知名生態藝術家楊恩生教授，同時也是一位無畏冒險犯難探險者，在疫情期間，特別率領團隊遠赴南極海蒐集題材，經歷了被多國拒絕靠岸與數周的海上漂流後，終於達成使命，並在海科館駐館期間完成了這50餘幅南極生態畫作。這些畫作並於展覽中展出，集結理想、勇氣、品德於一身的故事，希望帶給觀眾感動與追求夢想的力量，也期待觀眾藉此瞭解南極對全球氣候的重要性。

藝術創作的最大優勢在於不受語言、知識背景的限制便可傳達許多意涵,它可以克服文化之間的差異,在最短暫的時間內讓創作者與欣賞者充分溝通，這場別開生面的展覽，在聲光音效、互動裝置成為博物館展示主流的今日，我們回歸最純粹的表演方式，以藝術家楊恩生的原作以及扣人心弦的經典探險故事，透過展覽人員精彩的解說，進一步闡述南極相關的環境議題、南極動物面臨的困境，並以實際行動支持南極保育工作。

｢築夢南極生態藝術特展｣，結合國立海洋生物博物館、行政院農業委員會水產試驗所、富邦金控及眾多民間單位之力，以南極的探勘歷史、南極的地球科學與南極保育的現況為主軸，用南極之美來講述科學。除了講述1910年代驚心動魄的南極探險隊的故事為主之外，更呈現楊恩生教授精湛的南極畫作，以冰山及企鵝為主角，展現冰天雪地中大自然生生不息的延續。展覽並出版了一本156頁圖文並茂的專册及五本一套的繪本。分別由楊恩生率同李馨雅、孫心瑜、潘玉潔、陳秀鳳等負責撰文及繪圖。這是國内首次出現由國人組隊探索南極並在環境敎育議題上深入專題探討的壯舉。

國立海洋科技博物館以南極在全球變遷中所遇到的危機為題材，呼籲國人保護環境愛護地球的重要。展期自18日起至110年8月29日止於海科館主題館3F第二特展廳展出，於展覽期間也將搭配親子活動與一系列可愛有趣的桌遊及DIY體驗等，讓您不用出國也可以體驗南極。

(中時 )