微笑單車利潤達8千萬 議員批財務估算失真。（吳康瑋攝）

台北市交通局2019年起委託微笑單車經營YouBike，訂定營收3.6億元繳納權利金，但營收未達標準權利金收不回來，交通委員會18日上午審查明年度預算，增加附帶決議，增修未來權利金收取標準，未來交通局對微笑單車簽訂擴充契約時，需有固定權利金及變動權利金，且兩者未來5年合計不得低於2千萬元。

議員周威佑指出，微笑單車一年合理利潤才近3千萬元，實際上卻拿到8千萬元，並且沒有達到原訂定收取權利金的標準，所以連原訂當營收超過3.6億元時，需繳交的18％超額權利金，都無法收回，根本賺很大。

交通局長陳學台解釋，財務計畫從YouBike1.0營運去推算，但未來營運會有1.0、2.0兩種系統，業者投資調度人力或管理的支出會增加許多，苗柏雅認為，未來設置2.0將擴增到1200站，相對業者營收也會增加，若按照現有財務計畫進行，只會讓廠商越賺越多。

周威佑指出，YouBike去年利潤有8千萬元可收，比起交通局設定合理利潤2900多萬元，多出5千萬，對此，交通局解釋業者原預估招募210人包括98名正職、112名非正職，但只到80名正職，因此一年薪資相差4千萬元。

周威佑指出，只不過少找20名正職人力，竟差到4千萬元，代表業者嚴重剝削員工、苗博雅則指出，一名車輛調度員年薪超過200萬元，實在非常奇怪，說法似乎不正確，質疑交通局財務計畫失真，並要求提出高雄訂定權利金之標準，供委員會參考。

交通局回應，高雄同樣使用2.0系統，訂定營收若超過7000萬元，需繳納15％為超額權利金，交委會審酌後，議決未來簽訂擴充契約時，需有固定權利金及變動權利金，且兩者未來5年合計不得低於2千萬元，固定權利金為超過原本3.6億元營收時，所需收取的18％超額權利金，而變動權利金部分，將於明年一月與廠商議約時，談妥後再向議會書面報告。

(中時 )