由於美國總統川普11月簽署行政命令，美國投資方從明年11月起，禁止購買國防部列入大陸軍方擁有或控制的公司股票，並應撤回相關投資，最新消息指出，美國財政部擬發布實施指引，以澄清最近禁止美國投資人購買部分陸資企業股票的行政命令一事，川普政府內部正因為此命令出現分歧，而爆發爭論。

根據《路透》報導，2位消息人士表示，國務院及國防部反對財政部準備好的「常見問題」新聞稿裡的細節內容。1位人士說，各機構之間的對立是因為財政部試圖放寬行政命令，也有人士反駁，稱財政部指南將與行政命令的總體目標一致。

報導指出，這場爭論顯示出美國政府部門在對大陸政策問題長期存在的意見分歧，與尋求建立更緊密經濟關係的官員相比之下，從國安角度考慮問題的許多官員立場更加強硬。安慶國際法律事務所貿易律師Kevin Wolfe則補充，這項行政命令所涵括的陸企範圍倒底有多大，是一個尚未有解答的關鍵問題，他們是將只針對被列出的企業？還是會像常規制裁那樣也適用於子公司？

目前美國國防部已將中海油、中芯國際等35家公司列入清單，標普、那斯達克等指數商也開始從指數中剔除這些指定公司。目前尚不知道財政部何時發布指南，也不知道內部爭論的結果如何。

明年1月20日，當總統當選人拜登上任時，可能就該命令採取不同作法或撤銷。而拜登的政權過渡團隊則拒絕對此命令發表評論，至於國防部、財政部及國務院也沒有立即回應評論的請求。

(中時新聞網)