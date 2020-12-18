不少人都會做投資與保險，為自己未來留條後路，以免錢到用時分恨少。一名女網友就表示，自己簽了美金儲蓄險，年繳36K，且合約過半後就可回本，還能隨時解約，但網友看到後直指一缺點，紛紛力勸：「後悔還來的及」。

女網友在《Dcard》上PO文「美金儲蓄險12年該買嗎？」她表示，自己已經簽了美金儲蓄險，一年要繳3萬6000元，合約長度為20年，在第12年開始就可回本，第13年就可以賺錢，但由於自己是第一次碰儲蓄險，遲遲不敢送件，因此發文詢問「我該買下去嗎？」

網友看到後紛紛指出一大缺點，表示20年實在太長了：「我最長買6年，一年6萬美金，20年真的太長先不要」、「現買現套，不怕就送件吧」、「美金現在便宜，但妳能保證10年、20年後一樣便宜嗎」、「20年也太扯，現在基本6年就要回本，第7年就開始賺了」、「真的不要買，12年才回本太可怕了，真心建議投資什麼都不懂沒關係，把儲蓄險的資金定期定存買0050就對了」、「不建議，12年沒有資金需求的風險太低了，寧願高利活存＋股票」、「先看年利率多少，如果低於4%就別買了，太虧」、「如果是怕錢會亂花就買，強迫自己儲蓄，但真的不建議買這麼久的」、「妳買這單，爽的不是自己，是業務，作夢都會笑」。

這篇文章也釣出保險業回文：「身為保險從業員，不管哪種儲蓄險都不推薦，除非客戶有規稅需求，因為金管會緣故，儲蓄險如今保障已遠大於存錢功能，不想花太多時間，不如開股票定期定額投資」、「買保單時也注意是固定利率還是預定利率，預定的話就不用理它了，你怎麼知道未來不會降？虧錢了公司兩手一攤風險自負，保戶再來欲哭無淚」。

(中時新聞網)