「西門PLAY樂購町」自109年12月18日至110年3月7日在西門町商圈熱鬧登場，本次活動共分為2個檔期展出，首先與超人氣角色「奧樂雞」合作設計8款超吸睛的裝飾物，設置於西門町商圈最熱鬧的8處點位率先登場，展出時間為109年12月18日至110年1月24日，緊接著於110年1月28日至110年3月7日更邀請到神秘國外知名IP共同合作接力來帶動西門町人潮，同時活動期間每周六、日安排精采演唱會、偶像見面會及舞蹈大賽等不同活動，要讓民眾一路從聖誕、跨年、農曆新年、情人節，玩到元宵節，週週有表演，場場都精采！

今日特別邀請到臺北市市長柯文哲親臨活動現場，與活動PLAY大使高爾宣、超人氣原創角色奧樂雞一起宣布活動正式開跑，邀請民眾一起到西門町商圈，瞎拚PLAY、玩樂不累！

市府持續投入資源 打造西門町商圈新風貌

臺北市市長柯文哲表示，西門町是臺北市潮流代表，也是國內外旅客重點造訪的商圈，市府為更加繁榮在地商圈，並重現「以人為本」、「再現歷史」之目標，於104年啟動西區門戶計畫，105年拆除忠孝橋引道，使鄰近西門町的北門重現歷史光華，讓西門町與門戶核心的臺北車站連結更為緊密，還有即將要在漢中街45號整建的專業遊客服務中心，提供國內外旅客最即時的服務，讓西門町更加親民、更加走入國際；為商圈整合共榮開展契機，今年市府更投入資源辦理為期近3個月的「西門PLAY樂購町」系列活動，不僅邀請多組藝人及人氣IP裝飾物推廣行銷商圈，更與在地店家攜手合作推出多種優惠活動，期透過拍照裝飾物、音樂展演與商圈優惠等一連串精彩活動，將人潮再次引入西門町，打造商圈新風貌，讓西門町商圈成為本市商圈軟實力的代表。

柯P x PLAY大使高爾宣 x 奧樂雞 x 凱渥名模 宣布活動開跑

「西門PLAY樂購町」開幕記者會，由臺北市市長柯文哲、副市長黃珊珊、PLAY大使高爾宣、超人氣原創角色奧樂雞共同為活動揭開序幕，活動現場凱渥名模更帶來「潮購時裝秀」，讓吸睛又可愛的奧樂雞主題禮物舞台瞬間變成潮流又時尚的伸展台，帶給現場觀眾截然不同的驚喜感受。

走秀Model所穿搭的服飾以及展示商品，皆是與西門町在地店家合作精選的人氣潮品，豐富多樣的品項組合出令人驚豔的風格，讓民眾感受到西門町所擁有多元風貌及文化!

奧樂雞一級玩家手冊ｘ西門町最新打卡熱點！

擁有百萬粉絲，受到大小朋友喜愛的超人氣插畫家「掰掰啾啾」，此次受邀合作，讓旗下可愛有趣的原創角色「奧樂雞」成為西門町一級玩家！圓胖可愛又無厘頭的奧樂雞變身超Ｑ大型裝置物，座落在西門町八個熱鬧的點位，如代表美食的「奧樂雞的吃貨學」於中華路上打造讓人垂涎三尺的超大型雞排及珍奶裝飾物、代表電影街的「奧樂雞的爆米花學」於武昌街77號前打造逗趣可愛的爆米花裝飾物、於峨眉漢中街口設置的「奧樂雞的瞎拚學」巨型購物紙袋等，把西門町商圈好吃、好玩、好逛的特色一一呈現！從捷運西門站六號出口開始，跟著PLAY路線走，就可以看見各個不同的奧樂雞現身西門町街頭，邀請大家來捕捉超可愛的打卡景點！

超強卡司PLAY NOW演唱會x偶像重返西門町系列活動！

西門町是重要追星朝聖地，此次「西門PLAY樂購町」也將最重要的「PLAY播放音樂」理念實體化，舉辦PLAY NOW音樂演唱會，除了109年12月20日登場的知名樂團旺福、麋先生、美秀集團、鹿洐人、魏嘉瑩等即將熱鬧開唱外，110年1月30日PLAY大使高爾宣、婁峻碩、陳零九、呂士軒、陳忻玥、王艷薇等也將強勢登台，high爆西門町!另於110年1月2日起舉辦多場粉絲見面互動簽唱會，由獨立音樂大團告五人、實力唱將朱俐靜、幸運女神蔡黃汝，及百萬訂閱Youtuber黃氏兄弟等知名藝人領軍，讓偶像現身西門町。

活動期間每週六、日，亦舉辦系列展演活動，如KPOP街舞大賽、西門童樂會、魔法情人節、行動雕像藝術等，適合各年齡層朋友作伙玩樂。

西門百大樂購商家！百萬樂購好禮買完賺更多！

「西門PLAY樂購町」活動期間，臺北市政府與西門町「百大樂購商家」合作，推出全期間優惠方案及數位集章活動串連商圈在地店家。快加入「西門PLAY樂購町」官方[email protected]好友參加消費集章，除了特色西門町在地店家商品、限量週邊，更有10萬點LINE POINTS樂購金、Gogoro VIVA、IPHONE12等樂購抽獎大獎，讓大家消費抽好禮，買完賺更多！

此外，更以年輕族群到西門町必約地點「捷運站六號出口」為發想，於活動官網建立「西門6號商城」，從109年12月19日起至110年3月6日，每週六晚上六點，開賣西門町商圈精選六折爆品，透過線上線下方式串聯西門町商圈店家，讓民眾以不同方式樂購西門町！

白天晚上都好玩！流星星幕、貨櫃市集讓西門町夜夜都美麗！

為塑造年末歡慶氣圍，搭配流星星幕隧道，點亮中華路，沿途更設置期間限定、獨家樂購造型貨櫃，讓民眾能相約漫步在燈海下，觀賞遊逛西門町，體驗浪漫佳節。

想瞭解更多活動相關資訊？快搜尋關鍵字「西門PLAY樂購町」，或至官方網站、加入「西門PLAY樂購町」官方[email protected]好友，或至「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團）查詢。

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