蘇偉碩醫師過去長時間關注萊豬、萊牛議題，民進黨2012年曾找他幫立委們上課，也曾一起走上街頭反萊豬。但如今萊豬開放進口，卻遭民進黨政府查水表被警局約談，衛福部長陳時中甚至開嗆「見解不同法院見」。對此，名嘴羅友志說，「若按照民調來看，陳時中大概要出庭1610萬次」。網友紛紛表示，「出庭次數應該再乘以3」。

陳時中17日針對衛福部以假訊息為名，以《食安法》告發告發蘇偉碩一事表示，台灣是個法治社會，法條也載明每個人對事有不同見解，如果相同就達成共識，如果見解不同，有違法疑慮就由法院作裁判。

資深媒體人羅友志。(圖/翻攝自臉書)

對於收到偵訊通知書，被要求在聖誕節(25日)晚上10時，赴高雄市警三民二分局到案說明。蘇偉碩今天受訪回應，「他只是個小醫師，提出的論文，大家看法不一樣沒關係。但他希望有機會和陳時中部長、行政院長蘇貞昌公開討論」，他也希望政府不要用中世紀宗教法庭的方式，來處理科學爭議。。

羅友志17日在臉書回應蘇醫師一事，並嘲諷陳時中，「若依陳部長說法，按照現有民調70%反對萊豬來算，他大概要出庭1610萬次」。

網友看完紛紛留言回應，「我們還是民主國家嗎？」、「出庭次數應該再乘以3，因為還有高等法院及最高法院」、「不要太苛責他，他只是一個牙醫師」、「法院是你家開的嗎？當官如此傲慢鴨霸」。

(中時新聞網)