醫師蘇偉碩多次提醒民眾「萊豬有毒、萊豬就是毒豬」，恐危害健康說法。衛福部以散播假訊息之名用《食安法》告發，被高雄市警分局約談。前民進黨立委沈富雄直指，民進黨政府犯了一個很大錯誤。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，蘇偉碩醫師的事件，其實值得很深刻的討論。因為他的立場、他的意見、他的堅持，在醫界裡頭屬於少數。

沈富雄指出，若真的要修理蘇偉碩的話，那應該修理的人多了，怎麼只有他一個人呢？也就是說，蘇偉碩這樣的一個偏執，是很堅持、很熱心的人，民進黨幾年前把蘇偉碩當成同志 ，現在因為立場相反，去告他，他還這樣，當然修理他。

沈富雄認為，這就是國家機器，這麼大的威力，怎麼去對付一個醫生，用這種不對的方法，到底是行政院長蘇貞昌、還是衛福部長陳時中、還是更上面的說不行，可能認為如果讓蘇偉碩搞下去，我們的社會氛圍，都會相信這個人的意見，所以一定要給他一點寒蟬效應，或者是修理他一下。這個動念之間，他覺得民進黨政府犯了一個很大的錯誤；沈富雄說，若他是蘇偉碩，現在會引以為榮、引以為傲，因為「整個國家修理我」。

(中時新聞網)