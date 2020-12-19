經營社區總體營造有成的總太地產，19、20日於接待中心舉辦「好響在藝起，聖誕共好市集音樂會」。（盧金足攝）

政府出重手打炒房，房地產接待中心來客有明顯減少趨勢，迎接耶誕節、元旦以及新春長假，建商把握節慶歡樂氛，紛紛舉辦抽獎優惠活動來熱場拉客，台中市府甫啟用水湳經貿園區中央公園正式啟用，總太地產大力贊助萬盆聖誕紅應景，替中央公園妝點耶誕色彩。

草屯久樘「四季Villa」將在20日在接待中心舉辦「耶誕派對 親子盛宴」，邀請已購客回娘家同樂，並準備多達100份獎品讓準住戶們抽獎，已購客若邀請親友一同前往耶誕派對，親友亦可參加萬元購屋金抽獎活動。

除了豐富抽獎禮品，現場也請來最受小朋友歡迎的YOYO親子台大哥哥、大姊姊，帶領全場來賓一起唱唱跳跳；以及精采的馬戲、魔術、聖誕老公公腹語表演。現烤原民脆皮烤大豬、Pizza、雞蛋糕、飲品、炸物。

經營社區總體營造有成的總太地產，19、20日於接待中心舉辦「好響在藝起，聖誕共好市集音樂會」，力邀社區職人共襄盛舉，並設計藝玩大街提供親子互動及體驗課程，主舞台區更是一連兩天舉行音樂會表演。

不僅活動內容豐富，總太地產也特別祭出萬元大禮抽獎，在耶誕節即將到來之際，讓住戶提前感受滿滿歡樂氛圍。

總太地產於北屯廍子累積超過3000戶實績，繼一期「總太2020」、二期「總太聚作」接連完銷，造鎮案三、四期「心之所向」，全案總銷達130億元，為該區2021年指標大案。

(中時 )