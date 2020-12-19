新光三越歡慶跨年，全台各分店共規50場跨年系列活動，18日起至明年1月3日祭出2波跨年慶多重加碼回饋，首波自18日起，台南新天地、高雄三多店等店會員獨享單筆滿3000送200；台北南西店、台北站前店、台北信義新天地、台南中山店、高雄左營店等會員單筆滿5000送300。

18日至20日再加碼刷6大指定銀行滿6000再送100、使用新光三越skm pay並綁定5大指定銀行刷8000再送100。第2波明年1月1日至3日持新光三越skm pay綁定新光三越聯名卡刷卡滿3000元送300、持7大指定銀行信用卡滿3000元送200等。

趁年末最後一波購物檔期，流行服飾5折起，新光三越首選推薦7大美妝限定新品，包括歡慶新年打造全新瓶身與包裝設計的SHISEIDO國際櫃花YOUNG綻放限定版－紅妍激活露、激抗痕亮采緊緻霜；SK-II 2021新年限量瓶；IPSA淨化歸0前導精萃和LANEIGE完美新生新年限量組；和新品Dior迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅－皮革印花版、M.A.C年年有魚普普風限量彩妝和GUERLAIN 紅寶之吻高訂唇膏－燦紅金蜂。

新光三越跨年慶12月18日起首波會員專屬獨家加碼滿額回饋。（新光三越提供）

年度9大暢銷家電，包括年度熱銷破萬台的PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋、將實用蒸烤功能再加上質感設計細節的BALMUDA蒸氣烤麵包機、周年慶檔期間熱銷的喬山健康科技新概念健身魔鏡、榮獲德國紅點設計大獎的Oral-B iO9微震科技電動牙刷等。

至於50場跨年活動，31日當天首推台北信義新天地4場大型跨年派對與市集，有觀賞煙火的WILDWOOD絢彩微醺跨年派對、邀請小丑雜耍表演打造美式風情濃厚的星光嘉年華跨年派對、集結超過50家餐飲品牌打造的搖滾跨年市集、GB鮮釀啤酒餐廳跨年夜活動。

1月1日元旦多場迎新活動中，涵蓋台北南西店和台北站前店皆邀請知名有氧老師要帶領民眾一起動滋動、台中中港店號召百名寶寶參與爬行比賽、台南中山店邀台南一中儀隊表演花式操槍、高雄左營店與高雄三多店舉辦元旦首場市集。

2020年台北信義新天地-跨年市集邀集超過50家品牌參與。（新光三越提供）

(中時 )