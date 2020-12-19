之前媒體報導有一名小資族每天只有帶著當天預計要用到的錢出門，絕不會多帶，而帶出門的錢全部用完就算了……，就這樣，在他28歲時，為自己挣得第一桶金且買到人生的第一間房子，自此脫離了「無殼蝸牛」行列；不僅如此，他並自33歲時起，每年規定自己存下100萬元，以此累積無數個100萬元，直至35歲時，他的總資產已高達千萬元以上……。

看了他的理財致富之道，不禁令人嘖嘖稱奇，也相當吸引小編目光，本周小花平台專題將從他的故事延伸思考並主張：「理財要趁早，小錢也能滾出大財富！」你是否也好奇他是如何做到的？以下跟著小編一起來了解他的省錢小撇步、有何理財妙招？說不定下一個理財達人就是你！

2招疏通金錢的通道「不再為了錢發愁！」

該名小資族在接受媒體訪問時表示，他的存錢第一步首先從整理錢包開始，「讓自己的錢有個舒適的『家』（錢包），這是很重要的！」他從原本只有1個短夾式錢包，到現在總共有3個長夾式錢包；問他一個人需要這麼多錢包？他直說絕對有其必要，第1個錢包放現金、第2個錢包放金融卡和信用卡、第3個錢包放其他雜物（諸如：集點卡、會員卡、發票收據……等），「理財，要先管理好自己的錢包，一輩子才不會為了錢發愁！」

從該名小資族自述的存錢經歷，依小編的觀察，他個人偏好使用長夾式錢包的習慣，正好與《為什麼有錢人都用長皮夾》一書中主張的論點不謀而合：「錢包這個東西，就像是讓來訪的客人（錢）入住的飯店一樣的地方。」也提醒每一個錢包主人時時檢視錢包裡還有多少錢？以及錢包裡是否堆滿雜物，不僅沒有動手整理，還眼睜睜地看著它不斷地「發胖」？

千萬要小心，錢包裡的雜物像是集點卡、會員卡乃至於愈積愈多的發票收據，都是最容易忽略的金錢漏洞，會拉著你墮入愈來愈存不到錢的「深淵」，不得不防！

究竟該如何整理錢包，慢慢讓自己成為有錢人且踏上致富之道？該名小資族分享指出，只要著手梳理2個金錢通道，不僅會慢慢變得有錢，你的人生也將從此改變：

(中時新聞網)