繼上（11）月底台灣東部海域一起芮氏規模5.1地震後，日前再發生今（109）年以來最大的地震，震央同樣在東部海域、發生芮氏規模6.7有感地震，全台都超有感……，台灣地處環太平洋地震帶上，三不五時的「地牛翻身」，對於居住在台灣的你我來說，雖然並不少見，許多人仍不免餘悸猶存、久久縈繞不去。居住在地震頻繁的台灣，你一定不能不知道地震基本險（全名為「住宅火災及地震基本保險」）相關知識，以及投保地震基本險有哪些眉角要注意？以下一起來了解。

房屋因地震全毀 地震險理賠金6成優先償還銀行

經常聽到的「地牛翻身」，究竟何為「地牛」？所謂的「地牛」，是指台灣民間傳說中棲息於地底下的巨牛，也是發生地震的源頭。

根據統計數據顯示，國人投保地震險比例普遍偏低，絲毫沒有因為台灣多地震而感到恐懼和害怕，大多數人之所以投保，是因為買房要辦理貸款時，被銀行規定一定要為房屋投保住宅火險「非保不可」，只是等到清償房貸後，立即辦理保單解約的也大有人在，「風險意識明顯不足！」

針對存有這種心態的保戶，小花平台保險顧問提醒，需特別留意尚未還清貸款的房子還處於抵押狀態，如果因為地震「全毀」時，地震基本險理賠金額中有多達6成會優先償還給銀行，保戶最慘的情況有可能完全拿不到一毛理賠金，「沒了藏身之所還得負擔一大筆重建費用、賠了夫人又折兵，可謂雪上加霜、得不償失！」

舉例來說，假設房屋重建成本需要新台幣80萬元，地震基本險理賠金額其中的6成會優先償還給銀行，保戶只能拿到剩下的32萬元，但是如果保戶有額外加購超額地震險或是擴大地震險，且建物重置成本超過150萬元，那麼超出150萬元的金額則不需優先償還給銀行。

看到這裡，你注意到了嗎？除了地震基本險外，還有所謂的超額地震險、擴大地震險，那是什麼？除此之外，還有其他險種？下表整理4種地震險包括：地震基本險、超額地震險、擴大地震險及輕損地震險的給付項目和詳細保障內容：

(中時新聞網)