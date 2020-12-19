有的人天生就很會賺錢，也許他們懂得其中秘訣，也許是他們運氣太好事事順利。運勢命理網站「知命命理」點出以下5個幸運的生肖，他們天生受到財神爺關照，註定財旺運旺，好運當頭！

▍1.屬鼠人

屬鼠人無論是對事還是對人都很專一專注，而且對事情有著超乎想像的執著。就因為他們不放棄，對理想有追求，終於等到好運來臨，財運大旺，無論做什麼都能大發一筆。就算坐在家中也有貴人上門，橫財天降，不愁不富，是社會中的大富豪。

▍2.屬猴人

屬猴人笑臉迎人，非常喜氣，沒有愁眉苦臉的時候。喜歡自由自在的生活，別看他平時一副不正經的樣子，對於賺錢方面一點都不含糊。他們得財神關照，大財小財都能飄進口袋。在外打拼的屬猴人更能動中求財，越奔走財越大，大發特發。

▍3.屬豬人

屬豬人的命運非常好，天生有福氣，若不是天生的有錢人，就是貴人多，總之就是能發大財。屬豬人簡直好運連連，心想事成，只要是心裡所想之事，基本上都能因貴人相助而輕鬆實現。上班的可以拿到令人羨慕的高薪，自主創業的會有貴人幫助，一本萬利賺不停。

▍4.屬龍人

越努力、越幸運說的就是屬龍人，他們很愛面子，無論出身如何，他們都不落在人後，勤勞肯幹、不怕挫折，相信自己一定能達成目標。通過自己的努力不斷創造發財機會，錢財越聚越多，運勢也越變越好，吸引來財神爺，守著金山銀山過著幸福的日子。

▍5.屬雞人

屬雞人最適合自己做生意，必會生意興隆。EQ高，口才好，很會做銷售，非常有前途，時機一到就能快速致富。屬雞人了解靠人不如靠己的道理，會自己開發財路，在行業中能做到領頭的地位。他們會理財，對賺錢有一份執著，終得富貴，可謂是心想事成，福祿雙全。

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(中時新聞網)