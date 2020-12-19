雖然防疫中心呼籲大家接下來別把口罩摘掉，但對比歐洲二度封城到明年一月中旬，紐約也處在封城的邊緣，台灣在疫情肆虐的今年來說，除了戴口罩之外，幾乎是過著正常生活，可以算得上是世外桃源，如果經濟還能更好一點，工資再漲一些，相信一定會有更多人支持政府的施政，加速台商回流，重塑全球供應鏈。

這場疫情扭轉了台灣資金多年外流中國的趨勢，再加上美國COVID-19確診人數截至十二月十六日已逼近一千七百萬人，持續請領失業金補貼人數高達五百萬人以上，數兆美元的紓困金，加重美國債務負擔，造成美元弱勢，進一步強化台幣升值趨勢，成為台股明年挑戰17000點的助力。

台灣民眾幸福指數有下降趨勢

台灣主計處預估今年GDP上修0.98%至2.54%，保２無虞，並且預估明年台灣每人GDP將首度衝破三萬美元達30,038美元，對照中國上半年每人GDP達15,666美元，台灣平均還是比中國來得有錢，可是如果對比兩岸的消費力，單從上半年的上海五五購物節、下半年的雙十一天貓購物節，便可以發現，錢少的中國民眾很敢消費犒賞自己。

反觀人均賺更多的台灣民眾，消費保守許多，當然可以美化成精打細算、講究性價比，但更多真實的一面是，薪資長期不漲，但是物價、健保、勞保、房價漲不停，在台灣生活成本越來越高，台灣民眾的幸福指數有下降的趨勢。

說到底，錢不是萬能，但沒有錢，萬萬不能，如何培養自己擁有像蝙蝠俠一樣的「鈔」能力，才是提高生活幸福指數的根本之道。

搜尋下一個高成長高配息企業

落筆時正好遇到台積電第四季除息2.5元，很多股民在股市打拚一輩子，買了許多熱門題材股，結果賺的還沒有套牢在台積電的股東來得多，經過時間驗證，買高成長、高股息概念股做長期投資，用耐心換取獲利空間，才能創造被動性收入，立於投資不敗之地。

還有什麼樣的產業或企業能夠複製台積電的高配息模式呢？前期聊到這場疫情促使企業加速數位轉型，張忠謀在APEC的談話也驗證這觀點，台灣能夠在全球供應鏈上有被利用的價值，除了半導體之外，醫療人才的高素質也是有目共睹，而且有著全球最佳的健保體制作為大數據資料庫，配合台灣已發達的資通訊技術發展人工智慧，不僅有能力做到數位醫療的預防保健、健康照護和醫療診斷，達到降低龐大醫療與保險的成本，還有機會可以輸出整套的數位醫療解決方案。

AI問診處方成遠距醫療新趨勢

在二次疫情爆發的同時，民眾積極擁抱遠距醫療加速普及，遠距醫療提供人工智慧初步問診、處方箋配送藥等服務，可帶來三大好處，一是將急診、門診等有限的醫療資源，保留給緊急或重症患者，二是避免進出醫院，降低群聚傳染的風險，帶來便利性，三是運用雲端大數據，提高初診的精準度。

日本位於兵庫縣北部山區的養父市在二○一八年針對山區交通不便，鬆綁特區內遠距線上醫療限制規定，由該市的醫院負責，醫生透過視訊看診後，會將處方箋轉換成影像檔，傳送給病患及調劑藥局，藥劑師收到處方箋後，會以視訊告知病患服藥方式，病患可以利用郵寄等方式取藥。

今年因疫情影響，日本航空在十一月十八日展開用小型無人機運送醫藥品等災害應急支援物資的實證試驗，雖然因風向與預想的不同等原因，出於安全考慮讓無人機著陸，取消了之後的試驗，遠距醫療距離足不出戶就可完成看病拿藥的目標又推進一步。

信邦切入無人機宅配訂單暴增

美國電商於日前獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准可成立送貨無人機隊，在無人機送貨業務邁出關鍵一步，電動車概念股的信邦成為美國電商大廠搬運機器人的線束供應商後，也順勢成為美國電商無人機的線束供應商，隨著美國電商逐步落實無人機宅配計畫，目前信邦無人機線束訂單爆滿，成為今年第四季及未來業績成長新動能。

信邦過去五年每股稅後EPS分別為4.53、5.15、5.44、6.26、7.47元，隨著獲利成長，現金股息也同步增加為3.09882634、3.7、4、4.47705347、5.3元，以還原權值Ｋ線圖來看，跟台積電一樣是創歷史新高，符合產業搭上未來趨勢，業績高成長、高現金股息的選股方向，可作為存股族的長線追蹤標的之一。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊 1060期》)

《理財周刊 1060期》

(中時新聞網)