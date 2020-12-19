千呼萬喚始出來，終於等到美國食品藥品監督管理局(FDA)批准輝瑞和BioNTech的新冠疫苗緊急使用授權(EUA)申請，這可能是美國疫情重要的分水嶺，但還是要看實際被施打疫苗後的不良反應的嚴重程度，會不會影響美國民眾接受施打的意願。

根據FDA審議美國緊急使用疫苗授權的會議之前，發表了一份對輝瑞－BioNTech疫苗的分析報告，包括21720名志願者普遍出現副作用，但持續時間很短，大多數出現注射部位痠痛、疲勞和頭痛等症狀，其中有四位接受疫苗注射的志願者出現了貝爾氏麻痹症(一種臉部肌肉的暫時性癱瘓)，FDA表示曾有嚴重過敏史的民眾，不建議施打。

除去一些副作用，總體來說，這款疫苗還是得到FDA的良好評價，在第一次注射後，有效率達50％，並可降低出現新冠肺炎重症的風險，三周後再接種第二劑，有效率達到95％，接下來就看年長者施打後的情況，這或許是柯林頓、歐巴馬、小布希等前任美國總統表態願意接受疫苗，藉此鼓勵年長者接種。

手機、筆電、車市 三大市場出現分化

今年上半年受疫情影響，業界無論是對於汽車產業還是對半導體行業的預期其實並不樂觀。上半年悲觀的預測，一定程度上抑制了下半年對於汽車晶片、筆電產能的排產計畫。

但是出乎市場預料的是，最早爆發大規模疫情的中國，竟然自五月以來經濟持續復甦，整個汽車行業在第二、三季都明顯感覺到市場需求的逐步釋放。在這個過程中，隨著中國的需求增長和其他市場逐步恢復，使得汽車的零件在局部形成短缺。

同樣的情況也發生在筆電市場，由於疫情推進了遠距辦公教學的普及率，筆電成為每個家庭的標配，意外催生換機潮。這個劇本撞上了915華為禁令大限，以及iPhone 12上市，加上疫情的不確定性，促使企業積極準備庫存，不僅僅台積電12吋晶圓先進製程產能滿載，就連8吋晶圓也吃緊。

即將進入到明年第一季，車市、筆電、手機等三大市場終於出現的分化，這點也是為什麼12月10日至11日台股加權指數出現回檔，隨著外資陸續進入到聖誕─元旦的休假狀態，大型權值股預期將進入休息，很有可能是中期修正的開始。

釐清庫存 積極性買盤才會重新歸隊

先看手機市場，里昂首開槍示警由於上游拉貨過度積極，台積電供給iPhone 12及新款iPad的A14晶片，合計產量高達一．一億顆，但今年蘋果新機拉貨約七千萬至七千五百萬支，預期明年第二季五奈米產能利用率恐下滑到八成之下，影響EPS從22元降至21元，對股價來說，情況類似二○一八年末到二○一九年中因美中貿易戰導致庫存有待消化，估計將橫向整理到明年的半年報公布，釐清了庫存情況，積極性買盤才會重新歸隊，台積電的股價休息，將造成加權指數受制於14450點附近壓力。

再看筆電市場，筆電需求回暖主要是三方面因素疊加，即年底備貨(傳統旺季)、淡旺季需求節奏錯位(上半年消費需求堆積到下半年爆發)、海外疫情持續嚴重，遠距辦公教學推升訂單增加(疫情推升換機需求)，而並非是由創新需求推動，再結合產業鏈調研情況，我們預計此輪高景氣行情有望持續至二○二一年第一季，隨著歐美開始施打疫苗，逐漸恢復正常的淡旺季供給關係。

各環節企業加長備貨週期

處在銷售旺季的車市，在防疫意識抬頭，中國今年車市需求增加約五％，新冠疫情所帶來的不確定性影響到產業鏈各環節企業都在加長備貨週期，加之短期內八吋晶圓產能依然不足，最先傳出生產受到影響消息的是中國銷量最高的兩家車企─一汽大眾和上汽大眾，後來又有吉利和兩個本田(即東風本田和廣汽本田)。

汽車晶片短缺是由兩方面的因素造成的，一方面，中國汽車行業持續復甦，市場表現優於預測，汽車晶片需求的增長高於預期；另一方面，全球疫情蔓延，上游晶圓廠產能吃緊，手機、電腦等各類電子消費品的晶片供應不足，汽車晶片產能同樣受限。

汽車晶片的製程要求沒有手機那麼高，與手機、5G相比，晶片企業的利潤率沒有那麼高。所以當晶圓廠產能全球吃緊的情況下，汽車和消費電子爭奪晶片產能，並不具備優勢。

車載MCU晶片商要漲價了

目前短缺的汽車晶片最主要的是功能晶片MCU(微控制單元)，MCU在傳統燃油汽車電子核心部件中被大量使用。Strategy Analytics公布的資料顯示，二○一九年，全球車載MCU安裝量超二十五億，全球車載MCU的前五大供應商是恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導體、德州儀器，佔據著市場半壁江山，恩智浦與瑞薩已經確定漲價。

雖然聯電與中芯已經開始著手擴大產能來應對突然增加的供給需求，但考慮到半導體行業正常的交付時間，目前供應短缺的情況尚需六至九個月的時間內改善，因此預計到二○二一年上半年供應形勢依然嚴峻。

冬季需求高峰 焦煤吃緊 鐵礦石大漲

科技股進入整理，把焦點轉向傳產股。受益於政府支出、美元走軟和能源轉型等因素，全球大宗商品正進入一個「持久牛市」，甚至石油也將受益。

近幾個月以來，隨著冬季需求高峰的到來，中國的動力煤、煉焦煤、焦炭等均出現不同程度的漲價行情，其中一個關鍵因素是，中澳關係因調查新冠病毒起源而緊張，導致中國進口政策變動進一步收緊供給，澳洲進口煤占中國進口總量近半，占焦煤產量近六％，短期內其他國家難以彌補缺口，加劇供給吃緊。

焦煤吃緊，增加煉鋼的成本，無巧不巧的是，鐵礦石也大漲，原因是佔中國鐵礦石進口23％的巴西淡水河谷因大雨天氣和地區牌照獲取進度慢造成了產量下降，今年11月巴西鐵礦石出口量下降至近半年新低。

中鋼啟動「超能生產計畫」 六座高爐火力全開

此外，澳洲正進入熱帶氣旋頻發的季節，而澳洲佔中國進口鐵礦石的58％，眼下一個熱帶氣旋正接近所有鐵礦石裝船的海岸，同時澳洲全國最大的兩個港口已經關閉，加起來全球有一半的鐵礦石供應正受到影響，也難怪中國官方出面喊話降溫照樣上漲，導致難得波段上漲的中鋼，也宣布啟動「超能生產計畫」，集團六座高爐火力全開，明年第一季鋼品出貨季增7％起跳，盤價上漲6.1％，雖是三年半新高，但未漲足，預留下游獲利空間，利好中鴻、燁輝、盛餘、恒耀、春雨等，但鋼鐵的人氣指標股落在威致、海光、第一銅。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1060期》)

《理財周刊 1060期》

(中時新聞網)