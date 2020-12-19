初冬，台南官田。上午10點鐘，水田裡搭起一頂頂雪白帳篷，8名分別來自晶華、日月潭雲品等知名飯店的廚師，忙著將菱角入菜，香氣遠播。田的另一邊人聲鼎沸，農糧署南區分署長、官田農會總幹事、生鮮大盤商、熟食研發工廠、以及新加入的全聯等零售通路，官、民、商全數到齊。

是什麼原因，能讓各路人馬史無前例地聚集在田中央，為一顆小小的菱角發聲？

關鍵在當天的控場主持人、屏科大鳥類生態研究員林惠珊。她，是5年前商周封面故事「消失的老鷹」的主角之一。

2015年，商周由台灣老鷹大量消失的現象切入，報導屏東紅豆田中的毒死鳥事件、神農獎得主林清源「從毒鳥轉向友善老鷹」的心態轉變、以及導演梁皆得拍攝《老鷹想飛》紀錄片23年的艱辛歷程。出刊後，這個故事，仍一點一滴向前推進。

當年發現毒鳥現場的林惠珊，如今也已結婚，有了兩個小孩。但她依然追著老鷹跑，為幼鷹綁上GPS腳環，遠遠觀察牠們的遷徙動線。

在屏東，一切正慢慢好轉，但100公里外的台南，卻傳出老鷹異常死亡消息。

原來，官田當地多以菱角和水稻輪作。由於水田泥濘，不適合用農機具翻耕，每逢年底，農民們都習慣直接在田間撒上浸泡過農藥的稻穀，一次完成播種與防蟲害。卻沒想到，水雉與斑鳩等啄食後死亡，老鷹吃下中毒鳥類的屍體，也跟著死去。

困境捲土重來，而菱角田的問題，遠比紅豆田更複雜！

「菱角幾乎是台灣唯一『每一個環節都得靠人力』的作物，」農糧署副署長姚志旺說，從選種、種植、採收、剝殼到包裝，全程都無法自動化。保鮮期短、硬殼仰賴人工剝除，讓它遲遲無法進駐大型通路，僅能在傳統市場或小貨車中擺攤販售，懂得吃它的年輕人也越來越少，去年年產值僅2億5千萬元。

農村人口萎縮是更大的問題。年老、缺工又工序繁雜，讓菱角農們越來越無法承受收成不佳的後果，農藥也越噴越多。這導致只在菱角葉上築巢、俗稱「菱角鳥」的水雉數量暴跌，全台一度僅剩下不到50隻，甚至被列為二級保育動物，瀕臨滅絕。

該怎麼辦？必須慶幸的是，這裡並不是沒有任何曙光。

接棒復育計畫的水雉媽媽！丈夫為鳥趕走死神，卻因此吸過多農藥癌逝

我們驅車前往官田水雉生態教育園區。多項資料顯示，這座占地約15公頃的人工濕地，是所有保育工作的核心，而園區主任李文珍，還是上一任主任翁榮炫的遺孀。

「他發現水雉死於農藥之後，就決定要全力阻止這件事，」李文珍回憶，一名保育員，有的只有一股傻勁。為降低水雉中毒的機率，翁榮炫白天拚了命的開墾園區，種菱角撿福壽螺，希望讓牠們多住一個月、延緩往外飛的時間；夜晚到清晨就在田裡巡邏，看見農藥就用鋤頭翻土蓋上，再不斷揮舞旗幟，阻止水雉降落。

這樣的日子過了4年，水雉數量不斷攀升，直到他病倒的那一天。她萬萬沒想到，端午節前，丈夫突然倒下，檢查後發現，整個脊椎長滿腫瘤，原因正是吸入太多農藥。7月份，他再次發病。從發現到病逝，只有短短51天。

李文珍坦言，自己當初只想離園區遠遠的，是女兒一句「你如果不做，爸爸的努力不就白費了？」讓她終於點頭。

這一次，護理師出身、有社區營造背景的她，決心要用不一樣的方式——與其自己拚了命，不如尋找更多志同道合的農民打團體戰。

花9年改友善耕種的菱角先生！被老農罵丟人現眼，他卻說「其實是鳥保護我」

農民中最常被笑的傻瓜，是回家接棒的林丙火。他是土生土長的官田人，家族世代都以務農為生。建築科畢業後，他開始跟著父親學種菱角，第一步就是去農藥行買藥。

無論是除草、殺蟲、滅鼠、催花或補充營養，任何需求，櫃檯都能拿出相對應的藥水，又方便又有效率。這樣耕種10年後，9年前他卻急轉彎。

他摸索整整6年，才終於歸納出一套友善耕作SOP，但也付出了代價。

例如，他的工序遠比鄰田複雜。去除浮萍，別人僅須噴除草劑或撒石灰，一個下午搞定。但石灰會連帶將池中微生物殺光，還可能造成水雉雛鳥的眼睛失明，他選擇手工去撈，一撈就是十幾天起跳。又例如，別人的菱角葉又大又美，每年約可採收6到7次；他的卻小小醜醜，最多採收3次。

勞務都還是其次，最辛苦的是周遭的眼光。林丙火坦言，轉做友善菱角的頭幾年，爸爸每天都罵。就連我們拍攝他的田到一半時，都遇到一名路過的老農前來干涉：「不要拍這個田啦！播出去怎麼能看？菱角種成這個樣子，真的是卸世卸眾（台語，指丟人現眼）！」

如此吃力不討好的事，是什麼支持他撐下來？

「我好像是在顧鳥，其實，是這隻鳥在保護我們農民。因為我不噴藥，第一個受惠的就是自己啊，我這幾年身體好很多呢！」他分析，最初只想保護水雉，沒想到為了生態平衡，也連帶保護了周圍其他物種，包括自己，以及吃到菱角的消費者。

他們合力把菱角賣進通路！老鷹紅豆、水雉菱角的奇蹟帶來一課

彷彿冥冥中的指引，一隻死去的老鷹，最終將各自努力多年的林惠珊、李文珍和林丙火牽在了一起。

下一步該怎麼走？林惠珊提出一個大膽的想法。原來，自從報導過後，她便持續和全聯採購保持著聯繫，近年又親眼看見林清源的紅豆田不斷擴大，她深知，通路與市場銷售，才是決定生態農業能否可長可久的關鍵：「否則故事講得再好聽，你東西賣不出去還不是沒用？」

擅長團隊作戰的她，立刻決定媒合雙方，目標是將不灑農藥的菱角，賣進全台最大超市。

不僅如此，考量到菱角外型不討喜、售價也不低，如果只是單純變成架上數萬種產品中的一支，意義實在不大，她做了另一件更大膽的事——帶著已經設計好的「官田菱雉菱」logo雛形，踏進可遠眺美麗華摩天輪的全聯總部做簡報。

全聯生鮮中心採購副理何德龍直言，菱角絕對是「史上最難做的生鮮」，但今年9月底終於上架，在全聯精選出的100間門市率先販售。

官田地區的努力已近10年，看似無聲無息，但其實，很多改變正在悄悄發生。目前，已有29戶農民參與種植友善菱角，大約占菱角田總面積的7分之1，善的循環也開始滾動。

例如，田間生態開始恢復了。彩鷸、台北赤蛙、草花蛇等保育類動物，一點一滴的慢慢回到田間，水雉數量更從不到50隻，一路回升到1700多隻。

友善菱角的收入，開始根據其付出的勞動力，回歸到更加合理的水平，如全聯的採購價格，幾乎是傳統慣行菱角的一倍。這不僅是對農民的認同，也象徵新一代的消費者，看重商品的價值更甚於價格。

當農民、研究員、公務員、商人，聯手讓官田菱角鳥復活，這印證了，當生命相互協力，就能創造奇蹟。

《商業周刊1727期》

(中時新聞網)