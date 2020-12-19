娛樂8點半》武俠劇《仙劍奇俠傳》系列捧紅許多人，像是安以軒、劉亦菲、楊冪、劉詩詩、唐嫣和霍建華，其中飾演「李逍遙」的胡歌精湛演技，無數少女都想成為他的「趙靈兒」；胡歌在《仙劍》之後人氣飆升，卻慘遇一場死亡車禍，女助理兼摯友張冕因為他逝世，成為他一輩子的痛。

大陸男星胡歌出生於上海一個書香世家，父親是教授、母親是老師，但他從小就特別有演藝天分，才7歲的時候就被電視台選中，在舞台上唱歌跳舞，也開啟他的星路；他沒有因為當童星就荒廢學業，過著「半工半讀」的日子，14歲就脫穎而出，成為教育電視台節目《陽光少年》主持人，偶爾還會拍廣告，對他來說就像是普通學生打工一樣。

胡歌完美詮釋《仙劍奇俠傳》裡的「李逍遙」，擄獲許多少女心。(圖/ 摘自豆瓣電影)

2001年胡歌一舉考上中央戲劇學院導演系和上海戲劇學院表演系，在多方考量後，胡歌選擇留在上海，讀書期間他除了參與課業活動，在表演方面也努力精進自己；胡歌才大學二年級就被知名經紀公司「唐人影視」簽下，沒多久就以電視劇《蒲公英》「正式出道」。

而好的演員總是需要在對的時間遇到對的作品，2003年還是大學三年級的胡歌，前往古裝劇《仙劍奇俠傳》試妝演一個孤兒，但原創者認為胡歌和他心目中的「李逍遙」氣質十分相近，大膽決定起用他這個沒名氣「新人」；後來在經過他精心專研角色，連武打替身生病都親自上陣，2005年《仙劍奇俠傳》一開播，胡歌詮釋的「李逍遙」成為萬千少女夢寐以求的對象，成為他最知名代表作。

胡歌在歷經可怕車禍後，還是振作起來，重回演藝圈，拍了許多電視劇普遍獲得好評。(圖/ 取自中時資料庫，方濬哲攝)

原本爆紅後的胡歌，應該開始走花路、一路順遂才對，豈料，2006年8月底正在拍攝《射鵰英雄傳》的他，從片場回上海行經滬杭高速嘉興路段發生驚悚車禍，他的右臉和右眼都受傷，右側頸部更嚴重到動、靜脈暴露在外，情況相當危急，經過6個半小時手術，縫了超過100針；情況穩定後才轉往香港、韓國做植皮手術、鼻骨矯正和疤痕修復，才恢復呈現在大家看到的胡歌。

胡歌大難不死，但他的心卻徹底崩潰，因為他的女助理兼摯友張冕才年僅23歲，搶救無效宣布死亡；胡歌在一次受訪時曾提到，當時原本是他要做在副駕駛座，但張冕想讓拍完戲的胡歌好好休息，特地和他換座位，讓胡歌在較寬敞的後座休息，卻也因為這樣，張冕成了胡歌的救命恩人，他自己也認定，如果張冕沒有和他換座位，死的就是他。

多年來胡歌一直用摯友張冕的名字捐錢蓋學校。(圖/ 摘自微博)

許多年過後，胡歌在節目《朗讀者》中還是不經議會提到張冕，也真誠地表示，「一輩子都不會忘記她」；另外，胡歌不是把想念、感恩放心裡，他在張冕離開的時間裡，不斷地以她的名字做慈善，目前已捐贈超過30所學校，想用這個特殊的方式紀念張冕的善良。

(中時新聞網)