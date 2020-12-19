宅在家防疫成安全準則，影音產業受惠疫情加速成長！Yahoo TV依據2020年1月1日至12月8日Yahoo TV站內短影音觀看次數，公布2020年度「十大熱門短影音」、「十大政治影音」排行榜。綜觀「十大熱門短影音」榜單以「健康防疫」主題最夯，「星座風水」、可愛「毛小孩」影音也成疫情之下療癒人心的最佳解方。而「十大政治影音」榜單則是新冠肺炎相關討論成為政治影音收視主力，「封城、疫苗、台胞包機返台」等話題霸榜6成；此外，台灣民眾政治參與度高，選戰話題延燒不斷，「大選開票」、「罷韓」、「吳敦義請辭」等影音也備受矚目。

【2020年Yahoo TV十大熱門短影音排行榜】

受新冠疫情衝擊，國民健康防疫意識飆升！Yahoo TV「十大熱門短影音」之冠由小兒科醫師黃瑽寧「解析新冠肺炎」影音拿下，總計破400萬觀看人次！「姜冠宇醫師解說打疫苗必要性」影音亦突破百萬觀看人次，排名第5名。渴求防疫新知之餘，動盪的一年也引發網友關注星座風水議題，「唐綺陽分析天蠍座2020下半年運勢」、「風水專家謝沅瑾解析風水助孕」分別為第2、7名；同時療癒影片也成為網友的心靈慰藉，毛小孩影片「貓貓狗狗厭世OS大公開」、「萬聖節貓咪特輯」萌翻一票人，分別為第4、10名。購物撇步包含「買屋防詐騙」、「Yahoo奇摩週年慶超殺組合」也受網友喜愛，排在第3、9名。

2020年Yahoo TV十大熱門短影音排行榜冠軍影片。（摘自Verizon Media官網）

2020年Yahoo TV十大熱門短影音排行榜清單：

1.面對疫情不要慌 一次搞懂新冠肺炎！

2.【唐綺陽】天蠍座 2020 下半年運勢

3.【MONEY大作戰】買屋這筆錢不要省 防詐騙有必要

4.為什麼跟狗狗握手被無視？ 貓貓狗狗厭世OS大公開

5.打疫苗絕對必要！姜冠宇：「打疫苗是讓免疫系統練兵」

6.奶茶過度疼男人？劉若英：做男人太辛苦！【茜問精華短版】

7.【風水有事嗎】謝沅瑾：化解這3煞 好孕接著來

8.分析這兩點針對性強！中共示警「民進黨執政就不對話」

9.【Y小編瘋美妝】幫妳省很大的雅虎周年慶專櫃組合TOP6，超殺價格最低五折起，連Y編也瘋狂下單，老公收貨收到崩潰啦！

10.【萬聖節貓咪特輯】胖吉變恰吉！不給糖就被搗蛋！？貓咪PRANK｜ 吉妮普莉Cats Life

【2020年Yahoo TV十大政治影音排行榜】

今年年初年末適逢台美總統大選，又受新冠疫情影響，全球政經局勢動盪不安。Yahoo TV「十大政治影音」榜單可見，趙少康、尹乃菁主持的《鄉民來衝康》和唐湘龍、陳鳳馨主持的《風向龍鳳配》剖析時事深受網民喜愛！高達8成入榜影音的觀看人次皆破百萬人次！其中6成皆為「疫情」衍生出的國際情勢內容，中國武漢封城一個月後爆出政策爭議，探討「滯武漢台人下一步」影音引起網友熱議，奪十大政治影音之冠；而後續引發的「G7外長會議不發表聯合防疫聲明」、「呼籲打疫苗的必要性」、「武漢包機返台政治學」、「第二批台胞返台政策」、「美失業人數飆升」等影音引熱議，成榜單主力，搶佔5席。此外，大選延燒話題包含「韓國瑜是否能挺過罷韓」、「吳敦義請辭」、以LIVE直播方式結合新科技AR與即時動態捕捉技術，零時差呈現台灣總統大選票數拉鋸戰的「選戰開票特別節目」等影音亦受網友關注，為第5、7、10名。

2020年Yahoo TV十大政治影音排行榜冠軍影片。（摘自Verizon Media官網）

1.《鄉民來衝康》封城解禁髮夾彎 滯武漢台人下一步？

2.《風向龍鳳配》G7外長會議不發表共同聲明 全因為美國的「堅持」？

3.《風向台灣》打疫苗絕對必要！姜冠宇：「打疫苗是讓免疫系統練兵」

4.《鄉民來衝康》武漢包機政治學？血友病童可返台了！

5.《鄉民來衝康》韓國瑜能否挺過被罷免？國民黨最大的落水狗是吳敦義？

6.《鄉民來衝康》會接回第二批台胞嗎？罷韓會因「疫」轉變嗎？

7.《鄉民來衝康》鄉民來衝康：趙少康怒了！「吳敦義的總辭聲明史上最不要臉 」

8.《風向龍鳳配》失業人數飆升 美國經濟開始大蕭條？

9.《風向龍鳳配》前、現任國防部長同聲反川普？ 唐湘龍：不可思議！

10.《鄉民大會》2020選戰開票特別節目

(科技)