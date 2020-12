在疫情之下,影音娛樂需求持續飆升,台灣大哥大myVideo提供上萬部影音與獨家內容,為用戶帶來全方位行動、居家影音體驗,帶動2020年總觀影次數突破1億次的佳績,創下開站以來新高紀錄!根據myVideo公布的2020年「年度影音排行榜」,台劇表現最為亮眼,攻佔戲劇榜年度收視前三名,其中《我的婆婆怎麼那麼可愛》脫穎奪冠,《做工的人》和《想見你》分居亞、季軍;年度電影榜則由韓國電影《寄生上流》稱霸。

由左至右、上至下分別是《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《做工的人》、《想見你》、《寄生上流》、《小丑》、《返校》劇照。(台灣大哥大提供/黃慧雯台北傳真)

今年堪稱台劇爆發年,《myVideo 2020年戲劇排行》由台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《做工的人》、《想見你》依序拿下前三名,之後則是韓劇《浪漫醫生金師傅2》、英劇《福斯特醫生 第1季》(韓劇《夫婦的世界》原作)各佔第四及第五名。從《myVideo 2020年戲劇排行》中也可觀察到,年度收視前十名除熟悉的台劇、韓劇、陸劇外,在海外擁有好口碑的美劇《追殺夏娃第3季》、《荒唐分局第7季》也擠進排行榜中,顯見台灣觀眾在OTT平台觀影習慣已逐漸分眾化。

《myVideo 2020年電影排行榜》前三名「金」光閃閃,依序為獲得奧斯卡金像獎最佳影片殊榮的《寄生上流》、奧斯卡最佳男主角及最佳原創音樂的《小丑》、以及獲金馬獎五項大獎並於近期推出影集版本的國片《返校》,此片也是唯一入榜的國片代表。從前十名可見,刺激動作冒險電影依舊是台灣觀眾最愛,佔有一半席位。特別的是,迪士尼推出的闔家觀賞電影《冰雪奇緣2》,延續首集好口碑及主題曲高傳唱度,擠進前五名。動漫榜則由近期吹起鬼滅風的《鬼滅之刃》拿下冠軍。

累積註冊會員數已超過700萬的myVideo,擁有橫跨電影、戲劇、動漫、幼兒、直播等萬部影音內容,透過快速更新電影片庫、與BBC、Discovery等國際內容商合作、投資並共同出品獨家戲劇,帶動2020年總觀影次數突破1億次。myVideo亦發現每位用戶平均看片數較去年同期成長2倍,更以「myVideo戲劇館」及「幼兒館」的成長表現亮眼。值得注意的是,台灣大寬頻與凱擘大寬頻等大電視用戶,觀看時數較去年同期成長近6成,可見在疫情影響之下,宅經濟持續發酵,觀眾使用大電視收看OTT平台影音內容已成為居家娛樂首選。

myVideo戲劇館持續推出多元化戲劇,包括myVideo與三和娛樂共同出品獨家播出的泡麵喜劇《不讀書俱樂部》,由蕭子墨、金鐘最佳新人李沐、紀言愷、張再興等主演,改編自台灣原創、在韓國獲獎的音樂劇《不讀書俱樂部》;以及myVideo與三立電視共同出品,郭書瑤、禾浩辰主演探討不孕症議題的《未來媽媽》等,都獲得廣大迴響與好評。此外,myVideo同步跟播台劇《預支未來》、《記憶浮島》、《王牌辯護人》、《腦波小姐》及韓劇《KAIROS:化時為機》、《千萬別跟那個男人交往》、《延遲的正義》、歐美影集《小斧頭》等,全方位照顧劇迷的不同需求。

為回饋用戶支持,myVideo推出「雙12年度盛典」獨家優惠,豪華月租限時48折,每天不到4元就能將強檔電影、戲劇、動漫、幼兒等看到飽,加碼再送121元看片金。同時為服務大電視用戶,全台myfone門市祭出多種專屬優惠,最低只要0元起就可把Apple 最優質的影音設備 Apple TV 4K 帶回家。台灣大哥大也首度將 Apple Zero Sign On 的服務帶給消費者,Zero Sign On 簡化了登入程序,Apple TV 4K 直接內建 myVideo App,無須另外輸入使用者和名稱即可觀看 myVideo 獨家精采影音內容。

(科技)