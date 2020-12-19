美股高檔震盪，台股今年漲幅一度超過20％，短線進入震盪量縮也是正常。由於台股企業今年獲利相當好，明年將進一步成長，有獲利支撐以及殖利率優勢，短線雖拉回但有業績支撐的業績股，休息後仍將前進，包括本益比較低的原物料、晶圓代工、封測、及通路乃至部分金控股。

美國依然受疫情與紓困案影響，近期四大指數即使創新高，但是力道不會太強，維持高檔震盪格局。尤其注意到超級投機的特斯拉近期在回應即將納入標普指數中，股價已未如過去強漲，下跌天數較多。而半導體又有蘋果可能將下給高通晶片收回去自製，導致高通股價大震盪，不過疫苗果真發揮效用，對明年經濟是可以抱以樂觀期待，有助銀行、零售、旅遊及製造業。累計今年以來道瓊上漲約五．三％、標普約十三．四％、那斯達克約三八％，費半最多達四六％，漲幅大、拉回是正常。

近期歐洲疫情未退，德國拉長封城時間至明年元月中旬，其他國家也未見緩解，還是要等待疫苗，果如預期發揮效用，在今年基期大幅拉低下，有助於明年經濟成長率大躍升。所以歐洲大部分股市大都在今年高檔震盪。而為了配合解封後復甦的經濟，歐盟進一步寬鬆資金並將釋出約五千五百億歐元；日本及韓國近一周疫情更加嚴重，日本積極釋金因應，並打算提高醫護人員薪資，各國為療癒疫情傷害，都很積極在放錢。錢多直接就刺激在風險性資產上。

即使拉回仍有利明年跳躍

台股這次上漲至一四四二七點，若以去年底計算，全年上漲二三三○點，或二○．五％，高於日本的十三％，略低於韓國的二五．四％，但是較中國及大多數國家來得高。防疫成功加上美國制裁中國，使得台商回流及轉單，台灣無論是資金面或是企業獲利都相當好。

以先前公布的上市櫃公司第三季財報，整體稅後純益衝高至七六九四億元，季增三七％，年增二三％，締造單季歷史新猷。而統計前三季上市櫃公司稅後純益一．六九兆元，年增九％，改寫歷年同期次高紀錄，僅次於二○一八年的一．七八兆元最高峰，受惠於美中衝突帶來的大廠轉單效應，主計處公布第三季經濟成長率達三．三％，不但優於香港、日本、韓國、新加坡，也罕見高於中國大陸。

上市櫃公司十一月單月總營收三．五兆元，月增九．五％且年增達十．九％，創新高家數一一四家，維持上揚態勢，前十一月上市櫃公司累計總營收達三一．八兆元，僅略為低於去年同期，主計處也上修今年經濟成長率為二．五四％ ，由於第四季國際原物料價格暴漲，包括鋼鐵、塑化獲利大逆轉上升，法人預期今年獲利可望越過一七年二．一七兆元的歷史最高。明年則因為今年基期高的關係，經濟成長率稍微下修至三．八三％。

今年上市櫃企業獲利可望創新高，對明年配息可望有好的結果，若以殖利率三％計算，相較於於目前負利率或零利率還是不錯，對股市也會有支撐。

外資賣超壓抑短線股市，惟上周至今投信買超六五億元以上，顯見內資加把勁，尤其是政策打房，資金或流進股市，只要國際股市未見大跌，台股可望在一萬四千點月現上下震盪。短線日ＫＤ值交叉向下，可能要橫向整理一段時間，等待日ＫＤ值落底再攻，觀察各大機構對明年台股高檔預估大多落在一六○○○點上下，可以說現在拉回越遠，相對愈有利後續表現。

其實看好台股主因，電子部分半導體不用說，尤其在台積電高階製程領軍下，二線晶圓代工聯電、世界先進、力積電都已滿載；而八吋晶圓廠滿載情況還是未變，世界先進董事長方略指出，明年八吋晶圓代工供不應求延續至少上半年或可能到第三季，主要來自５Ｇ所需電源管理ＩＣ、車用電子、遠距辦公需求三大趨勢帶動。在市場景氣方面，晶圓代工受惠於５Ｇ手機相關零組件、WiFi 6、CPU、GPU、面板驅動ＩＣ等產品需求強勁，各晶圓代工廠稼動率普遍處於九成以上至滿載水準。

台灣集中全球超過六成的晶圓代工，景氣若好轉，台灣必先受惠；加上封測業台灣集中度也高，今年全球景氣差，台灣相關業者都能有如此表現，明年應是更好。市場再度傳出晶圓代工漲價（往年第一季淡季都有折扣，明年將無，相當於漲價），且包括驅動、電源管理ＩＣ以及導線架等，在原物料大漲下，將反映調價。最近聯電、華邦電、順德、欣銓回檔，主要是先前漲太多，基本面變化不大。就聯電而言，從三一．九元大漲至五一．七元，拉回三分之一至二分之一，在四一至四四元短線將進入支撐區。（全文未完）

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先探投資週刊2122期

(中時新聞網)