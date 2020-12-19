台南市在黃偉哲市長積極落實「廣布社福基礎建設、實現世代共融共好」的政策理念下，透過與局處的串聯，打造台南成為最有愛的樂活城市，不僅兼具銀髮族照護與學子的教育之外，更兼顧弱勢族群的需求，也積極推動經濟聚落發展，將台南打造成為樂活宜居兼具富文化人情味的古城。

南市府（18）日在安平區的新南國小舉辦「樂活城市」年終記者會，由教育局、社會局、都發局及民政局等局處首長簡報整年成果，從城市規劃與發展願景為大方向，教育扎根永續搭配安全防護網絡，加上多元里活動中心，齊心打造台南成為「樂活城市」。

【持續扎根教育 培養學子多元發展】

▲台南新設5所非營利幼兒園及增量平價教保服務，提供優質平價教保服務。(圖/台南市政府提供)

為因應全球COVID-19疫情，除制訂防治應變計畫7面向學校防疫措施外，更統一採購校園防疫物資，超前部署，防疫無缺口。另訂定校園安全防護計畫，在警民校聯合防護機制下，全面守護學園安全。

教育局長鄭新輝表示，培養學生多元發展，聚焦在「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」五大方向，109年整體學力表現優於全國，全國首次線上博覽會達3到萬人次參與，充分展現學生智慧科技力，為強化美學創思力，更推動兒童藝術教育節，利用展能舞臺，讓學童展現多元才藝；持續推動國際英語村、行動英語車等沉浸式英語教學，厚植全國溝通力。

在樂齡樂學部分，設置了功能性體適能檢測、府城動起來APP，打造台南邁向高齡友善城市，除了辦理社區學習中心、開設語文、文化、藝術領域等共學課程之外，讓銀髮族與親子共同學習，打造偏鄉友善數位學習環境，讓民眾終身學習、迎接數位新生活。

【打造幸福有愛 市民暖心】

台南市透過與志工、地方部門、民間單位等合作，共同協助本市弱勢家庭，社會局提供全市弱勢或遇急難之家庭諮詢、喪葬、醫療、教育、經濟及物資等各項幫助。同時結合公私部門捐贈，讓弱勢家戶可以選擇自己所需物資並讓愛心物資發揮最大效益。本年度實物銀行受益人次已達3萬8,925人，已節省逾10公噸293公斤的食材。

社會局長陳榮枝表示，為促進身心障礙者生活自立和社會參與，積極布建30家社區日間作業設施，設立3處輔具資源中心、5處輔具服務據點、18處輔具便利站，首創與環保局清潔隊和社區照顧關懷據點三方合作，提升二手輔具媒合成功率，另提供146輛小型復康巴士，開辦日間布建、社區居住、家庭照顧者支持據點、視障者生活重建中心及雙老家庭關懷等社區式服務，期能打造出宜居的溫暖友善大台南。

【世界七大令人期待公園 河樂廣場的蛻變重生】

在溪南地區，最受矚目的是今年3月份啟用，榮獲2020建築園冶獎、入選英國衛報全球十大新建築等國內外大獎的河樂廣場，保留過去中國城遺構，為台南城市發展保留歷史痕跡，並象徵城市發展重生的力量，市民可在城市鬧區的親水池畔恣意享受夕陽餘暉，為兼具都市規劃、建築景觀、文化歷史、環保永續、觀光旅遊及教育意義的遊憩空間。

【啟動大南方心臟，打造新經濟聚落發展】

都發局長莊德樑表示，為強化地方認同，領航新經濟聚落發展，規劃大南方計畫塑造整體發展空間藍圖，府城都心區以智慧經濟產業、歷史文化觀光、城區綠色運輸路網為發展主軸，鹽帶文化區企圖營造多元濱海產業地與雙軸心生活支持基地，配合地方服務系統、醫療服務網絡，融合觀光休憩、打造生態路網，南瀛城鄉區以文化歷史觀光軸帶與新知識產業聚落為發展特色，扶助影視文化產業聚落及區域型智慧農業，打造新鄉村生活。

【雙星拱月打造新亮點 樂活地景翻轉大新營】

在溪北地區「新營鹽水雙星拱月計畫」以雙核心城鎮作為主軸，藉由雙星（形塑新營、鹽水水綠迴廊）、拱月（串接月津港人文小徑）積極串連區域活化，型塑地方城鎮新品牌。「新營鐵道地景公園一期工程」、及「新營鹽水雙星拱月計畫」參與2019第七屆台灣景觀大獎，雙雙榮獲公園綠地公共開放空間類與環境規劃設計類的「優質獎」，成績斐然。鹽水月津港燈會展區的公1、公17親水公園，則以生態性工法鋪設全新護岸，統整燈會用電及照明系統，讓夜間光環境常態佈設；公18-3及公18-5水岸步道串連月津港上下游、鹽水車站入口廣場及月台、渡槽橋改建、鹽水水岸公園新闢工程等，將於年底明年初陸續完工啟用。

【實踐居住正義務實穩健三部曲】

南市府採取三階段穩健推動社宅政策，實踐居住正義，推動租金補貼並擴大申請戶數，也提供自購及修繕住宅貸款利息補貼，協助市民輕鬆擁有自己的家；第二為政府協助媒合包租代管，協助媒合「包租代管」，迄今逾900戶房東、房客受惠，最後則多元興辦「青年公宅」，目標2,000戶，預計明年起陸續動工。

【里活動中心成果】

▲圖為台南市麻豆區謝安中民里聯合活動中心啟用典禮。(圖/台南市政府提供)

因應高齡化社會來臨，民政局長顏振標表示，台南市共有353座里活動中心，這是里鄰組織的公共空間，也是政府推動地方發展的重要據點，里活動中心同時也提供長者活動的公共空間，同時導入多元化、多功能的元素，民政局每年定期舉辦「活動中心才藝嘉年華」，頗受好評至今仍延續舉行，透過藝文的方式，鼓勵在地藝文人士踴躍參與，也讓活動中心成為在地社團展現技藝最佳舞台。

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(中時新聞網)