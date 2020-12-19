中選會18日宣布罷免高雄市議員黃捷一案成立，將於明年2月6日舉行投票。對此，無黨籍立委林昶佐深感不捨，認為黃捷被報復性提案罷免，甚至遭羞辱，痛批根本是對年輕世代、對女性政治工作者的霸凌，號召鳳山的朋友當黃捷的後盾，也請挺台灣挺民主的朋友們全力動員！

身為黃捷的好朋友，林昶佐在臉書表示，過去強力監督韓國瑜的黃捷，在陳其邁上任後也全力捍衛市民的權益，包括從監督路平到要求環保局訂定空污停工標準等，更多次被評為「十大問政優質議員」，兢兢業業、沒有愧於高雄市議員的職責，市民有目共睹。

林昶佐（左）不捨好友遭罷免，號召鳳山人當黃捷後盾、請挺台灣挺民主的朋友們全力動員。（圖／摘自林昶佐臉書）

林昶佐指出，黃捷被報復性提案罷免，竟是因為她「對韓市長翻白眼」，甚至性羞辱她「賣弄風騷」，這根本是對年輕世代、對女性政治工作者的霸凌！

罷免制度是民主的一環，林昶佐表示必然尊重，但深信台灣勇於面對這種挑戰，全力守護優質議員，更是民主價值的展現，因此請鳳山的朋友當黃捷的後盾，請挺台灣挺民主的朋友們全力動員。

對於罷免案成立，黃捷在臉書表示，2018年，感謝18420位朋友的支持，讓她能為鳳山服務，現在鳳山需要更多的人挺身而出，攜手面對這次的挑戰，「蕃薯不驚落土爛」，被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮，「明年2月6日，請大家再站出來一次。做個驕傲勇敢的高雄囡仔！」

(中時新聞網)