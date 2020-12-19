美中兩國角力，美國不斷對大陸科技業祭出禁令，但大陸卻被認為早已握有強力反制的籌碼。根據《美國之音》引述美國智庫及專家報告指出，大陸原來早已擁有世界許多稀有金屬礦產資源，這些資源都是發展替代能源，也就是新能源不可或缺，相反地，美國在這個領域裡，將陷入對大陸愈來愈嚴重的依賴。大陸已掌握新能源產業鏈，在石油能源重要性或走下坡的時代中，大陸是否如同掌握美國未來命運，引起外界關注。

報導指出，美國哈德遜研究所高級研究員杜斯特柏格（Thomas J. Duesterberg）認為，大陸不但控制很多關鍵的礦產資源，而且主導了電池、電動車及太陽能板等終端產品的製造。他說，美國有很多風電及太陽能自然資源，但是要把這些自然資源轉化成為能源，則需要從大陸進口終端設備，而在美國歷史上，從未在能源領域如此依賴一個國家。

國際能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）副總裁湯普森（Gavin Thompson）表示，從太陽能板到動力電池，大陸主導了整個替代能源產業鏈，而且很多技術已經可以不依靠美國，對於大陸控制關鍵的礦產資源，美國也幾乎無能為力。他說，大陸有很多公司在非洲開採礦產，對此美國沒有太多的應對辦法，因為建立起這類供應鏈需要很長時間。

事實上，目前大陸被指已主宰了新能源電池產業鏈中，一些必不可少的關鍵稀有金屬礦產資源。例如在新能源電池產業鏈中必不可少的「鈷」，雖然大陸的鈷礦儲量僅佔世界總儲量的1%左右，但全球鈷精煉排名前6的企業中，大陸企業佔5席，國際稀有金屬諮詢公司Benchmark Minerals的統計顯示，在鈷精煉加工領域，大陸企業有80%的市佔。

報導分析，目前世界上已知的礦藏主要集中在剛果民主共和國，鈷產量佔世界鈷產量的60%以上。Tenke Fungurume礦脈是世界最大、品質最好、最具發展潛力的銅鈷礦，這個礦場2016年被美國Freeport-McMoRan僅以26億5千萬美元的價格，賣給了大陸洛陽欒川鉬業集團。而經濟合作暨發展組織（OECD）去年發表的文件也宣稱，剛果民主共和國14個最大的鈷礦中，有8座為大陸公司所擁有。

至於鋰資源方面，大陸天齊鋰業則持有目前世界上正在開採的儲量最大、品質最好的鋰輝石─澳洲Greenbushes礦場51%的股份。大陸另一家鋰電集團則持有多國的7處優質礦源，金屬鋰產能全球第一。

因此，總部設在英國的Benchmark Minerals在今年5月的一份報告中說，大陸的石墨產量在國際市場上佔比高達86%，而天然負極石墨100%都是大陸製造，石墨是一些充電池的重要原材料。而大陸的中礦資源集團去年6月併購了美國化工公司卡博特（Cabot）的特殊流體事業部，以及該公司擁有的世界上最大的銫礦，壟斷了全球這一稀有金屬的礦藏資源。

報導並補充，銫廣泛應用於軍工、航天、化工、醫療等眾多行業，還可以用來提高矽太陽能電池的性能。美國內政部已在2018年將銫列入對美國經濟和國家安全至關重要的35種關鍵礦物清單。大陸的國家發改委、科技部、工業及信息化部等，在今年10月也將銫納入擴大戰略性新興產業投資的計畫。

國際能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）副總裁湯普森（Gavin Thompson）強調，大陸對稀土資源的控制引起了國際社會的嚴重關注，但對其他一些同樣重要、但卻鮮為人知的稀有金屬被大陸壟斷則很少有人了解。

(中時新聞網)