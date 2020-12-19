美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國副總統彭斯18日上午接受新冠病毒疫苗的接種，並將過程全程直播。川普政府表示，疫苗接種的直播是聯邦政府努力的一部分，旨在讓公眾對疫苗的安全信與有效性建立信心。另一方面，川普也在推特上宣布已批准莫德納公司研發的疫苗，成為美國可接種的第2種疫苗。

報導中指出，與彭斯一同接受疫苗接種的，還有美國公共衛生局局長(U.S. Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)。接種的人都被告知將收到1份「注射記錄」，確認其已接種疫苗，而3週後需要再次注射，每次注射完後手臂都會出現痠痛的症狀。

彭斯公開接受疫苗接種。

不過，彭斯卻輕鬆地表示，「我沒有甚麼感覺。做得很好，感謝您為國家的付出」。「現在美國人可充滿信心，我們為您和您的家人提供1種，甚至在幾小時內就會有2種安全的冠狀病毒疫苗」。他強調，「在這個充滿挑戰的時期，保持警惕病接種疫苗，每個人都能發揮作用」。

報導指出，總統當選人拜登與副總統賀錦麗也會公開接受疫苗接種。目前安排拜登於下週接種，而賀錦麗接種時間則尚未安排。至於川普是否會接種疫苗，要等到白宮醫療團隊點頭後才會進行注射。因為川普之前染疫時接受的療法，讓他在這時接種恐產生副作用。

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

就在彭斯講出數小時內會出現第2種疫苗後，川普在推特上宣布「莫德納疫苗獲得壓倒性批准，將立即開始配送」。事實上，該疫苗17日就有專家小組建議批准使用，而美國食品暨藥物管理局（FDA）預計18日會正式發布批准。

(中時新聞網)