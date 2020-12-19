桃園市議員王浩宇罷免案將於明年1月16日進行投票。高雄市議員黃捷罷免案也成立，將於明年2月6日舉行投票。PTT網友表示，王浩宇罷免案過關機率大，黃捷的不會成功。不過卻有網友認為

「韓導在鳳山至少有8萬，我很懷疑這8萬會不會全部都出來投。」

有PTT網友發文問，大家覺得罷免會成功嗎？他覺得，黃捷的不會成功，因為要贊成罷免的多於不贊成罷免的。王浩宇的成功機率較大，但真的有那麼多連署嗎？花這麼久時間才湊到，很多應該是去家裡拜託、外地人拜託來的，可能臥床的、沒辦法出門的都簽名了。因為又不可能檢驗是不是本人意願，一個一個打電話，可能知道家人資料的都填了。最後投票率真的沒那麼高、因為這個情緒沒起來，覺得不會成功。

其他網友也表示，「TVBS早就針對罷捷案做過民調了，結果會去投票還不滿2成。」、「黃捷光看連署數量少、連署久，就會呼籲支持她的出來投反對票，一來本來就不會過；二來反對票高 有助於她2022選舉，傻了，才不呼籲出來投票。」、「鳳山的鳳，真的很難寫。」

(中時新聞網)