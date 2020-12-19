25歲大陸女星虞書欣，參加選秀節目《青春有你2》拿下第2名好成績，組成限定團體「THE9」走紅。昨天是虞書欣25歲生日，也因此她受邀與舒淇、唐嫣、秦嵐等一線女星出席紅毯活動時，許多媒體都向她獻上祝福，讓虞書欣笑開懷，未料下秒她就發生副乳炸出的悲劇了。

個性可愛的虞書欣，擁有169公分的火辣身材，更感人的是，她也是罕見沒有偶像包袱的明星，時不時就會在社群網站PO出養眼爆乳照，讓粉絲大飽眼福。然而她昨晚以一襲粉色連身褲裝出席紅毯活動，就疑似為了避免衣服掉下來走光，衣服一個勒太緊，導致副乳整個溢出來，遠看激似有4顆奶。

虞書欣紅毯副乳明顯。(取自微博)

而虞書欣副乳嚴重溢出的畫面一曝光，隨即引發大陸網友熱議不斷，「太可憐了，胸本來是大的，都快勒平了」、「都怪身材太好」、「這副乳一言難盡」、「肉眼可見的衣服緊」。

虞書欣副乳明顯。(取自微博)

其實虞書欣以前出席活動時，就曾當眾拜託各位記者大哥大姐記得幫她修圖，「這是我一年以來第一次穿露胳膊的衣服，如果到時候有副乳什麼的，幫我修一下。」沒有偶像包袱的直爽性格讓她圈了一大票粉絲。

(中時新聞網)